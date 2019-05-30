В Пекине заявили, что Россия и Китай могут противостоять внешним вызовам

Кто вы такие, чтобы указывать? Китай и Россия не идут на поводу у Америки

Правда ли, что от торговой войны США и Китая пострадают все? То есть где-то далеко американский президент Трамп не договорился с китайским президентом Си — и мы теряем от этого миллиарды долларов? В конечном счете не исключено, что именно Россия останется в выигрыше, считают редактор ИноСМИ и китаист Анастасия Наседкина и обозреватель Дмитрий Бабич