В Пекине заявили, что Россия и Китай могут противостоять внешним вызовам

ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Россия и Китай способны противостоять любым внешним экономическим вызовам, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй.
"Торговые трения с США еще приведут к серьезным негативным последствиям для развития мировой экономики. В этом вопросе у Китая и России широкий консенсус и общие интересы. России и Китаю необходимо укрепить торгово-экономическое сотрудничество, в том числе инвестиционное. Мы обязательно сможем противостоять различного рода внешним вызовам", - заявил Чжан Ханьхуэй на брифинге в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина.
Си Цзиньпин 5-7 июня посетит Россию с государственным визитом и примет участие в работе ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Государственный визит пройдет в Москве, а после китайский лидер отправится в Петербург.
Китайский дипломат добавил, что стороны должны "заниматься своими делами", развивать экономики своих стран, повышать уровень жизни народов двух стран.
"Вместе с тем, у нас есть уверенность, решимость и возможности для того, чтобы защитить государственный суверенитет, безопасность и интересы развития", - добавил он.
17 мая, 12:00Кто вы такие, чтобы указывать? Китай и Россия не идут на поводу у АмерикиПравда ли, что от торговой войны США и Китая пострадают все? То есть где-то далеко американский президент Трамп не договорился с китайским президентом Си — и мы теряем от этого миллиарды долларов? В конечном счете не исключено, что именно Россия останется в выигрыше, считают редактор ИноСМИ и китаист Анастасия Наседкина и обозреватель Дмитрий Бабич