В Москве нашли предметы из усадьбы князя Голицына

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Предметы из усадьбы князя Голицына были обнаружены археологами в Южном Медведково в Москве, во время работ по благоустройству территорий у реки Яузы, сообщается на сайте Мэра Москвы Сергея Собянина.

"Часть декора фасада главного дома дворянской усадьбы, фрагменты рельефных печных изразцов, а также осколки глиняной и стеклянной посуды обнаружили археологи во время работ по благоустройству территории у реки Яузы в районе Южное Медведково. Специалисты датируют находки концом XVII века", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главной находкой стал верхний край стеклянного сосуда вазочки с зауженным горлышком, предположительно привезенной из Европы в допетровские времена.

Добавляется, что кроме артефактов XVII века, были найдены и предметы недалекого прошлого, а именно расписная чернильница-неразливайка и фрагмент бетонной скульптуры космонавта. Все находки будут переданы в музеи Москвы.