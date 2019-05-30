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РИА Новости

В Японии члены ультраправых организаций провели акцию к визиту Лаврова

08:20
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© РИА Новости / Алан Булкаты"День северных территорий" в Японии
День северных территорий в Японии
© РИА Новости / Алан Булкаты
"День северных территорий" в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Акция представителей ультраправых организаций, которые требуют возврата Японии "северных территорий", проходит в центре Токио, передает корреспондент РИА Новости.
"Северными территориями" в Японии принято называть четыре острова южных Курил - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, на которые претендует Токио.
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Несколько десятков человек с японскими флагами и знаменами своих организаций собрались в центре Токио, в районе, где располагается парламент. По центральным улицам города также ездит черный фургон ультраправой организации, из динамиков которого доносятся призывы вернуть "северные территории".
"Мы здесь собрались, потому что сегодня в Токио пройдут переговоры министра Лаврова", - рассказал один из участников акции, добавив, что ради такого дела выпросил выходной.
В четверг Лавров в Токио примет участие во встрече глав МИД и Минобороны России и Японии в формате "2+2", а также проведет двустороннюю встречу со своим японским коллегой Таро Коно.
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Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.
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