В Москве в четверг ожидаются дожди с грозами и до 28 градусов тепла

Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Дождливая теплая погода с грозами ожидается в Москве в четверг, основные интенсивные дожди пройдут вечером, воздух в столице прогреется до 28 градусов тепла, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные ливневые дожди, грозы. Температура воздуха сегодня 26-28 (Москва), ну и по области 21-26, а на юге до 29 градусов ", - сказал Тишковец.

По его словам, в Москве весь день местами будут небольшие дожди, но основные интенсивные ливневые дожди пройдут вечером.

"Дождь уже накрапывает где-то и сейчас, но в первую половину дня слабенько, а вот вторая половина, особенно в вечерние часы, когда фронт подойдет, это будут проливные дожди с грозами, то есть самые тяжелые условия будут сегодня вечером", - сказал Тишковец.

По его словам, в четверг выпадет до 9-11 миллиметров осадков, это около 20% от месячной нормы.

Синоптик также добавил, что может быть объявлено штормовое предупреждение. По его словам, ветер будет юго-западный, с переходами на северные румбы, его скорость составит 5-10 метров в секунду, в порывах до 15 метров в секунду.