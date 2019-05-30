Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T08:09Z
https://ria.ru/20190530/1555089401.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155337/17/1553371731_0:234:2941:1888_1036x0_80_0_0_bfd566750c5b15c94d53518293b0343e.jpg
РИА Новости

В Москве в четверг ожидаются дожди с грозами и до 28 градусов тепла

08:09
369
© РИА Новости / Владимир АстапковичДевушка во время дождя на одной из улиц в Москве
Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Дождливая теплая погода с грозами ожидается в Москве в четверг, основные интенсивные дожди пройдут вечером, воздух в столице прогреется до 28 градусов тепла, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные ливневые дожди, грозы. Температура воздуха сегодня 26-28 (Москва), ну и по области 21-26, а на юге до 29 градусов ", - сказал Тишковец.
По его словам, в Москве весь день местами будут небольшие дожди, но основные интенсивные ливневые дожди пройдут вечером.
"Дождь уже накрапывает где-то и сейчас, но в первую половину дня слабенько, а вот вторая половина, особенно в  вечерние часы, когда фронт подойдет, это будут проливные дожди с грозами, то есть самые тяжелые условия будут сегодня вечером", - сказал Тишковец.
Молодой человек ополаскивает голову в фонтане. Архивное фото
03:13
Врачи рассказали, что поможет пережить жару
По его словам, в четверг выпадет до 9-11 миллиметров осадков, это около 20% от месячной нормы.
Синоптик также добавил, что может быть объявлено штормовое предупреждение. По его словам, ветер будет юго-западный, с переходами на северные румбы, его скорость составит 5-10 метров в секунду, в порывах до 15 метров в секунду.
Кроме того, метеоролог отметил, что атмосферное давление составит 751 миллиметров ртутного столба, это немного выше нормы.
000000
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
В Москве нашли предметы из усадьбы князя Голицына
РИА
Новости
Салют на международном военно-музыкальном фестиваль Спасская башня
Оркестр Сил самообороны Японии выступит на "Спасской башне"
Спасатели достали трех человек из вентиляционной шахты московского метро
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
В Екатеринбурге фонтан воды разбил окна жилого дома
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
День северных территорий в Японии
В Японии члены ультраправых организаций провели акцию к визиту Лаврова
В Екатеринбурге подросток без прав насмерть сбил мотоциклиста
Власти Ярославля опровергли связь городского фестиваля красок с религией
12 минут наедине со Вселенной. К 85-летию космонавта Леонова
12 минут наедине со Вселенной. К 85-летию космонавта Леонова
Детям, которых мать оставила в хостеле в Котельниках, меньше года
Макет главного здания многоцелевого исследовательского реактора МБИР
Пуск уникального реактора МБИР затягивать нельзя, заявил конструктор
храм Иоанна Златоуста (1665 год) - село Саунино
Фотовыставка о храмах Русского Севера откроется в Москве
Украинские разведчики провели учения на Тендровской косе рядом с Крымом
Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Компаниям надо обеспечить захват рынка с учетом ИИ, заявил Путин
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44России нужен пошаговый план реализации развития ИИ, считает Путин
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил Путина о спецстатусе для Москвы для обкатки технологий ИИ
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
Лента новостейМолния