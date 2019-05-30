Роспотребнадзор рассказал, чем чревато купание в фонтанах

"Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А", — уточняет ведомство.

Кроме того, искупавшись в городском фонтане, можно получить травму, в частности из-за электричества от подведенных коммуникаций или освещения.

Роспотребнадзор рекомендует взрослым и детям быть аккуратными и соблюдать меры предосторожности, а лучше и вовсе отказаться от купания в фонтанах.