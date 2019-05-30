Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T08:05Z
https://ria.ru/20190530/1555089324.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155509/29/1555092986_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_fd6118f5f7b3c85b68de4a4268029bfa.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, чем чревато купание в фонтанах

08:05
1213
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодросток купается в фонтане
Подросток купается в фонтане
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Купание в фонтанах может стать причиной не только возникновения простуды, но и заражения различными инфекциями, сообщает Роспотребнадзор.

"Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А", — уточняет ведомство.

Кроме того, искупавшись в городском фонтане, можно получить травму, в частности из-за электричества от подведенных коммуникаций или освещения.
Роспотребнадзор рекомендует взрослым и детям быть аккуратными и соблюдать меры предосторожности, а лучше и вовсе отказаться от купания в фонтанах.
Молодой человек ополаскивает голову в фонтане. Архивное фото
03:13
Врачи рассказали, что поможет пережить жару
700100
Обсудить 1
РоспотребнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
РИА
Новости
Пенсионное удостоверение
В Госдуме выступили за выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Петр Порошенко
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
В Томске из желудка школьницы удалили волосяной ком весом полкилограмма
Медсестра с мобильным телефоном
Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами отца
Пассажиры в модернизированном плацкартном вагоне
Цены на билеты в плацкартные вагоны не повышали, заявила "дочка" РЖД
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе Витязь Sight в Москве
Ученые рассказали, как часто должны двигаться пожилые женщины
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Первые поезда по Крымскому мосту отправятся в Москву и Петербург
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
Празднование Дня Вышиванки во Львове, Украина
Большинство украинцев признаны негодными
Сотрудник в офисе
Эксперты назвали необходимый для прибавки к зарплате навык
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Компаниям надо обеспечить захват рынка с учетом ИИ, заявил Путин
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44России нужен пошаговый план реализации развития ИИ, считает Путин
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил Путина о спецстатусе для Москвы для обкатки технологий ИИ
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
Лента новостейМолния