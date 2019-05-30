Хабаровский губернатор рассказал о возвращении средств в федеральный бюджет

ХАБАРОВСК, 30 мая — РИА Новости. Более 570 миллионов рублей, выделенных на строительство объектов долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре в прошлом году, но не использованных, было возвращено в бюджет РФ, сообщил губернатор Сергей Фургал в краевой думе.

Фургал, который после выборов в сентябре 2018 года занял пост губернатора, в четверг выступает в краевой думе с докладом об итогах работы правительства региона за прошлый год.

"Из-за плохого планирования в прошлом году нам пришлось вернуть в бюджет только по городу Комсомольску-на-Амуре за 2018 год 571 миллион рублей", - сказал Фургал.

Он отметил, что в конце прошлого года в соответствии с планом в городе строилось 18 объектов, из них по 15 было отставание. Сроки сдачи инженерной школы были сорваны. В настоящее время серьезные опасения вызывают только два объекта – детский больничный комплекс и онкологический диспансер. Инженерная школа примет детей 1 сентября.