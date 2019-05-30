Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T07:56Z
https://ria.ru/20190530/1555089247.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155084/42/1550844281_0:140:3072:1868_1036x0_80_0_0_7623f7ccdef9743fcd33c19647fd4f99.jpg
РИА Новости

Хабаровский губернатор рассказал о возвращении средств в федеральный бюджет

07:56
298
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 30 мая — РИА Новости. Более 570 миллионов рублей, выделенных на строительство объектов долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре в прошлом году, но не использованных, было возвращено в бюджет РФ, сообщил губернатор Сергей Фургал в краевой думе.
Фургал, который после выборов в сентябре 2018 года занял пост губернатора, в четверг выступает в краевой думе с докладом об итогах работы правительства региона за прошлый год.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
18 апреля, 08:38
Хабаровский губернатор провел перестановки в правительстве
"Из-за плохого планирования в прошлом году нам пришлось вернуть в бюджет только по городу Комсомольску-на-Амуре за 2018 год 571 миллион рублей", - сказал Фургал.
Он отметил, что в конце прошлого года в соответствии с планом в городе строилось 18 объектов, из них по 15 было отставание. Сроки сдачи инженерной школы были сорваны. В настоящее время серьезные опасения вызывают только два объекта – детский больничный комплекс и онкологический диспансер. Инженерная школа примет детей 1 сентября.
Комсомольск-на-Амуре — второй по величине город Хабаровского края, там сосредоточены крупные промышленные предприятия — авиастроительный и судостроительный заводы, где производят гражданские и военные суда, НПЗ, ведется выплавка стали, создана ТОР. Он стал первым городом в России, где начали реализовывать долгосрочный план комплексного социально-экономического развития. Он направлен на создание в городе комфортной среды проживания, повышение качества жизни и развитие промышленного потенциала.
Сергей Фургал
6 мая, 12:17
Фургал потребовал прекратить поборы с бизнесменов на "губернаторскую уху"
000000
Обсудить 0
Сергей ФургалХабаровский крайЭкономика
Рекомендуем
В Хабаровском крае введут льготы на авиаперевозки для северных районов
РИА
Новости
Опрос ФОМ: почти каждый второй россиянин соблюдает режим питания
Какие продукты исключить, чтобы не заболеть раком
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
В Китае назвали повышение американских пошлин "экономическим шовинизмом"
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
Титов рассказал, где в Азии прячутся беглые российские бизнесмены
Контейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок
Все за и против закона о приеме тары в магазинах
В поселок под Хабаровском, где подтопило 21 двор, направили спасателей
Антон Силуанов
Силуанов поручит проработать увеличение срока электронной визы в ДФО
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
Здание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фото
Путин подписал закон о расширении полномочий Счетной палаты
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 миллиардов рублей
Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
В Вашингтоне назвали американский СПГ "газом свободы"
Аэропорт Норильска. Архивное фото
В Норильске внепланово сел Boeing, летевший из Москвы в Якутск
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Компаниям надо обеспечить захват рынка с учетом ИИ, заявил Путин
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44России нужен пошаговый план реализации развития ИИ, считает Путин
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил Путина о спецстатусе для Москвы для обкатки технологий ИИ
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
Лента новостейМолния