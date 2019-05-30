В Норильске внепланово сел Boeing, летевший из Москвы в Якутск

КРАСНОЯРСК, 30 мая - РИА Новости. Boeing 737-800, следовавший по маршруту Москва - Якутск, внепланово сел в Норильске из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Приземлился в 04.55 (00.55 мск). Одному из пассажиров стало плохо, потребовалась медицинская помощь, и экипаж принял решение посадить борт в Норильске. Прибывшие медики осмотрели пассажира, от госпитализации он отказался и в 06.54 самолет вылетел в пункт назначения", - сказал собеседник агентства.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что судно принадлежит авиакомпании Globus Airlines. Норильская транспортная прокуратура проверяет законность соблюдения прав пассажиров.
Как заявила РИА Новости пресс-секретарь международного аэропорта Якутск Саргылана Сандаар, в пункт назначения лайнер прибыл с опозданием на два часа. "После оказания медицинской помощи пассажиру самолет продолжил путь в Якутск. Задержка прибытия в наш аэропорт составила два часа… В настоящее время воздушное судно вылетело в Москву", - сказала она.