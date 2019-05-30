В Новосибирской области в ДТП погибли два человека

НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Два автомобиля Toyota Camry рано утром в четверг столкнулись на трассе в Барабинском районе Новосибирской области, два человека погибли, трое госпитализированы, сообщает ГУМВД по региону.
"В 06.10 (02.10 мск) в Барабинском районе 49-летний водитель следовал на автомобиле Toyota Camry по автодороге Р-254 "Иртыш" в сторону города Новосибирска, и на 1166-м километре трассы совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry, под управлением 32-летнего водителя, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.
В полиции констатировали, что в результате аварии водители обоих автомобилей погибли на месте происшествия, и еще три человека (женщина и двое мужчин) госпитализированы с различными травмами.
На месте происшествия работает полиция, выясняются все обстоятельства произошедшего.