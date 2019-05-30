В Китае заявили о готовности усилить взаимодействие с Россией по Венесуэле

ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Китай готов усилить взаимодействие с Россией по урегулированию кризиса в Венесуэле, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй.

"Что касается вопроса Венесуэлы, то у Китая и России близкие позиции. Мы поддерживаем постоянный контакт по Венесуэле. Мы выступаем против иностранного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Китайская сторона готова вместе с Россией усилить многостороннее взаимодействие и координацию по венесуэльскому вопросу…", - заявил Чжан Ханьхуэй на брифинге, отвечая на вопрос о том, будет ли этот вопрос подниматься во время предстоящего в начале июня госвизита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ.

Он также выразил готовность китайской стороны вместе с Россией защищать международную справедливость, принципы Устава ООН, суверенитет, независимость Венесуэлы, а также поддерживать мир и стабильность в регионе, способствовать тому, чтобы Венесуэла как можно скорее вернулась на нормальный путь развития.