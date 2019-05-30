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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В Китае заявили о готовности усилить взаимодействие с Россией по Венесуэле

07:26
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь"
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Китай готов усилить взаимодействие с Россией по урегулированию кризиса в Венесуэле, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй.
"Что касается вопроса Венесуэлы, то у Китая и России близкие позиции. Мы поддерживаем постоянный контакт по Венесуэле. Мы выступаем против иностранного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Китайская сторона готова вместе с Россией усилить многостороннее взаимодействие и координацию по венесуэльскому вопросу…", - заявил Чжан Ханьхуэй на брифинге, отвечая на вопрос о том, будет ли этот вопрос подниматься во время предстоящего в начале июня госвизита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ.
Российский самолет Ил-62М в аэропорту Международном аэропорту Майкетии имени Симона Боливара. 28 марта 2019
30 марта, 08:00
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Он также выразил готовность китайской стороны вместе с Россией защищать международную справедливость, принципы Устава ООН, суверенитет, независимость Венесуэлы, а также поддерживать мир и стабильность в регионе, способствовать тому, чтобы Венесуэла как можно скорее вернулась на нормальный путь развития.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеКитайВенесуэлаРоссияВ мире
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