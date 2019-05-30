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РИА Новости

При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека

07:21
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© Державне бюро розслідуваньНа месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
© Державне бюро розслідувань
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Ровенской области разбился вертолет Ми-8, говорится на странице Сухопутных сил Украины на Facebook.
Трагедия произошла накануне вечером. Вертолет, который выполнял учебно-тренировочный полет, упал возле села Сестрятин, после чего загорелся.
Жертвами крушения стали четыре члена экипажа, среди них — командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск.
Сейчас на месте катастрофы работают спасатели, сотрудники правоохранительных органов и комиссия Министерства обороны, Генштаба и командования Сухопутных войск ВС.
Причины крушения выясняются.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов".
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Вооруженные силы УкраиныМи-8УкраинаВ мире
Популярные комментарии
А вы почитайте комментарии "братской радости" на Ютубе под видео о взрывах газа в Магнитогорске, вспомните что писали украинцы о трагедии в Кемерово, о катастрофах в московском метро итд. Я не считаю что шутки о гибели украинских военных это хорошо или даже приемлемо, он в таких европейских ценностях, озверении и бесчеловечности украинцы ушли далеко вперед, нам, гражданам России их не догнать. Мы не радуемся любой катастрофе на Украине.
30 мая, 09:02
eelhacedor802
9101123
Это той бригады, которая взрывала "кондиционеры" в Луганске?
30 мая, 07:25
Петр Грин
8830104
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