При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Ровенской области разбился вертолет Ми-8, говорится на странице Сухопутных сил Украины на Facebook.
Трагедия произошла накануне вечером. Вертолет, который выполнял учебно-тренировочный полет, упал возле села Сестрятин, после чего загорелся.
Жертвами крушения стали четыре члена экипажа, среди них — командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск.
Сейчас на месте катастрофы работают спасатели, сотрудники правоохранительных органов и комиссия Министерства обороны, Генштаба и командования Сухопутных войск ВС.
Причины крушения выясняются.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов".