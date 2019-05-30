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РИА Новости

В ЛНР сообщили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

07:05
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ЛНР сообщили о двух нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За 29 мая 2019 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - сообщили в СЦКК.
Там добавили, что украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра. По данным ведомства, огонь велся в направлении населенных пунктов Фрунзе, Желобок, Голубовское.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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