В ЛНР сообщили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ЛНР сообщили о двух нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За 29 мая 2019 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - сообщили в СЦКК.
Там добавили, что украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра. По данным ведомства, огонь велся в направлении населенных пунктов Фрунзе, Желобок, Голубовское.