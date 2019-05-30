В ЛНР сообщили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В среду в ЛНР сообщили о двух нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За 29 мая 2019 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - сообщили в СЦКК.