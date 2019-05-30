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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэльская оппозиция оценила результаты встречи с властями страны в Осло

06:51
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мая – РИА Новости. Власти Венесуэлы и оппозиция не достигли договоренностей на очередной встрече в Осло, сообщил центр коммуникаций спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо.
"Встреча завершилась без договоренностей. Мы настаивали, чтобы посредничество было полезным для Венесуэлы всегда, когда есть вещи, которые позволяют двигаться вперед для правильного решения", - отмечается в заявлении.
"Мы благодарны правительству Норвегии за их волю в содействии разрешению того хаоса, в котором находится страна. Мы готовы продолжать (работать) вместе с ними", - добавили в центре.
Правительство Норвегии сообщило в среду о прогрессе в деле проходящих в Осло переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы. В коммюнике говорилось, что "стороны показали свою готовностью двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы".
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В то же время власти Норвегии призвали стороны переговоров проявить "максимальную осторожность" в части комментариев относительно содержания диалога.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаНорвегияВ мире
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