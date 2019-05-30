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РИА Новости

Мексика запросила у Интерпола ордер на задержание экс-главы Pemex

06:16
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© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе. Архивное фото
Штаб-квартира Интерпола в Лионе. Архивное фото
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе. Архивное фото
МЕХИКО, 30 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура Мексики попросила Интерпол выдать ордер на поиск и задержание бывшего главы нефтяной компании Pemex Эмилио Лосойи.
Как сообщает портал Universal, в случае выдачи Интерполом соответствующего "красного циркуляра" Лосойю будут разыскивать в 190 странах мира. В Мексике его подозревают в причастности к преступлениям, связанным с отмыванием денег.
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Ранее власти Мексики заблокировали счета экс-главы Pemex, его сестры и главы компании AHMSA, которого считают связанным с ними. Руководитель финансовой разведки при минфине Мексики Сантьяго Ньето сообщил, что Лосойя, предположительно, был вовлечен в коррупционную деятельность, когда возглавлял нефтегазовую компанию при прошлом президенте Энрике Пенья Ньето. Речь идет о покупке Pemex у AHMSA в 2014 году завода удобрений примерно за 500 миллионов долларов, тогда как по оценке нынешних властей его стоимость не превышала 50 миллионов.
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PemexИнтерполМексикаВ мире
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