Рябков объяснил, чем грозит усиление линии Ирана на выход из ядерной сделки

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Усиление линии Ирана на выход из ядерной сделки может открыть дорогу к коллапсу соглашения и потенциальной военной конфронтации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Это может открыть дорогу к коллапсу СВПД и возникновению хаотичной ситуации, где риски вооруженной конфронтации еще больше повысятся", - сказал Рябков в интервью "Российской газете", говоря о дальнейшем усилением линии Ирана на выход из СВПД.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.