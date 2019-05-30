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РИА Новости

Рябков объяснил, чем грозит усиление линии Ирана на выход из ядерной сделки

06:10
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Усиление линии Ирана на выход из ядерной сделки может открыть дорогу к коллапсу соглашения и потенциальной военной конфронтации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Это может открыть дорогу к коллапсу СВПД и возникновению хаотичной ситуации, где риски вооруженной конфронтации еще больше повысятся", - сказал Рябков в интервью "Российской газете", говоря о дальнейшем усилением линии Ирана на выход из СВПД.
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В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
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Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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МИД РФСергей РябковРоссияИранСШАВ мире
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