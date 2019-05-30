Сотрудники МВД задержали более 60 человек за мошенничество в сфере ЖКХ

Как потерять деньги, жилье и жизнь: истории мошенничества с квартирами Парадокс операций с недвижимостью состоит в том, что, хотя их участники очень боятся потерять даже копейку, они все равно очень часто оказываются жертвами ловких мошенников, и теряют уже и жилье, и деньги. Эксперты рассказали РИА Недвижимость несколько реальных историй о том, как люди становились жертвами преступников и собственной неосторожности.