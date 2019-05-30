Сотрудники МВД задержали более 60 человек за мошенничество в сфере ЖКХ

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 60 человек задержали сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии по подозрению в мошенничестве в сфере ЖКХ, обыски прошли в Москве, Петербурге, Московской и Тверской областях, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали более 100 граждан. Проведены обыски на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Тверской областей в помещениях, арендованных соучастниками в различных бизнес-центрах под офисы, колл-центр и бухгалтерию. Обнаружены предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел", - сообщила Волк.
"По подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны свыше 60 человек, в том числе предполагаемые организаторы", - продолжила она.
Сотрудники МВД установили. что злоумышленники входили в доверие к жильцам домов, сообщали им о предстоящем капитальном ремонте и навязывали услуги по замене труб отопления и водоснабжения по завышенной в десятки раз стоимости.
1 марта 2018, 10:58Как потерять деньги, жилье и жизнь: истории мошенничества с квартирамиПарадокс операций с недвижимостью состоит в том, что, хотя их участники очень боятся потерять даже копейку, они все равно очень часто оказываются жертвами ловких мошенников, и теряют уже и жилье, и деньги. Эксперты рассказали РИА Недвижимость несколько реальных историй о том, как люди становились жертвами преступников и собственной неосторожности.
"Преимущественно жертвами аферистов становились одинокие пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями. Цинично обманывая их, сообщники снимали происходящее на камеру мобильного телефона", - сказала Волк.
По данным правоохранителей, в состав группировки входило несколько самостоятельных групп, а их координацией, разработкой планов и разделом преступных доходов занимались три лидера.
"В каждую группу входили не менее 15 рядовых участников, которые обходили квартиры, подбирая потенциальных заказчиков, а затем заключали фиктивные договоры и получали денежные средства. В мошенническую схему были вовлечены сантехники, имитирующие деятельность по замене труб и демонтажу систем водоснабжения, а также водители, которые отвозили потерпевших к банкоматам, если у них не было наличных денег для расчета за оказанные услуги", - сообщила Волк.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств мошенничества продолжаются, возбуждены дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).
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