Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T06:06Z
https://ria.ru/20190530/1555088387.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Сотрудники МВД задержали более 60 человек за мошенничество в сфере ЖКХ

06:06
1290
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 60 человек задержали сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии по подозрению в мошенничестве в сфере ЖКХ, обыски прошли в Москве, Петербурге, Московской и Тверской областях, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали более 100 граждан. Проведены обыски на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Тверской областей в помещениях, арендованных соучастниками в различных бизнес-центрах под офисы, колл-центр и бухгалтерию. Обнаружены предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел", - сообщила Волк.
"По подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны свыше 60 человек, в том числе предполагаемые организаторы", - продолжила она.
Сотрудники МВД установили. что злоумышленники входили в доверие к жильцам домов, сообщали им о предстоящем капитальном ремонте и навязывали услуги по замене труб отопления и водоснабжения по завышенной в десятки раз стоимости.
Ключи от квартиры. Архивное фото
1 марта 2018, 10:58
Как потерять деньги, жилье и жизнь: истории мошенничества с квартирамиПарадокс операций с недвижимостью состоит в том, что, хотя их участники очень боятся потерять даже копейку, они все равно очень часто оказываются жертвами ловких мошенников, и теряют уже и жилье, и деньги. Эксперты рассказали РИА Недвижимость несколько реальных историй о том, как люди становились жертвами преступников и собственной неосторожности.
"Преимущественно жертвами аферистов становились одинокие пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями. Цинично обманывая их, сообщники снимали происходящее на камеру мобильного телефона", - сказала Волк.
По данным правоохранителей, в состав группировки входило несколько самостоятельных групп, а их координацией, разработкой планов и разделом преступных доходов занимались три лидера.
"В каждую группу входили не менее 15 рядовых участников, которые обходили квартиры, подбирая потенциальных заказчиков, а затем заключали фиктивные договоры и получали денежные средства. В мошенническую схему были вовлечены сантехники, имитирующие деятельность по замене труб и демонтажу систем водоснабжения, а также водители, которые отвозили потерпевших к банкоматам, если у них не было наличных денег для расчета за оказанные услуги", - сообщила Волк.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств мошенничества продолжаются, возбуждены дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Кадр из фильма 12 стульев
5 февраля, 12:41
Как обезопасить себя от коммунальных мошенников
800110
Обсудить 1
РосгвардияМВД РФРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Спасатели достали трех человек из вентиляционной шахты московского метро
РИА
Новости
Бывший милиционер Евгений Чуплинский в Новосибирском областном суде. Архивное фото
Пожизненный приговор новосибирскому серийному убийце вступил в силу
Заправочная станция компании Укрнафта
Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
Титов рассказал, где в Азии прячутся беглые российские бизнесмены
Зенитные ракетные комплексы С-400
Эксперт рассказал об отчаянии США из-за сделки России и Турции
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Рябков объяснил, чем грозит усиление линии Ирана на выход из ядерной сделки
Венесуэльская оппозиция оценила результаты встречи с властями страны в Осло
Михаил Саакашвили. Архивное фото
Саакашвили заявил, что у него не было личных конфликтов с Аваковым
Монумент Независимости Украины в Киеве
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Штаб-квартира Интерпола в Лионе. Архивное фото
Мексика запросила у Интерпола ордер на задержание экс-главы Pemex
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин назвал проект по приостановке ДРСМД вынужденным шагом
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
МИД Китая: Путин и Си Цзиньпин подпишут в июне два политических заявления
Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
В Вашингтоне назвали американский СПГ "газом свободы"
Саудовская Аравия осудила нападения, угрожающие поставкам нефти
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил Путина о спецстатусе для Москвы для обкатки технологий ИИ
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
Лента новостейМолния