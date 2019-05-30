Пассажиры пожаловались на резкий рост цен на плацкарт

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров сообщило о почти двукратном росте цен на плацкартные билеты по ряду направлений и попросило Федеральную антимонопольную службу разобраться, пишут " Общероссийское объединение пассажиров сообщило о почти двукратном росте цен на плацкартные билеты по ряду направлений и попросило Федеральную антимонопольную службу разобраться, пишут " Известия ". В ФПК газете назвали эти подсчеты некорректными.

В Федеральной антимонопольной службе "Известиям" сообщили, что получили обращение общественной организации, сейчас оно рассматривается.

По данным издания, билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100 процентов. Общественники заявляют, что больше всего подорожали железнодорожные путешествия на июнь-июль из Москвы в Калининград и Адлер.

Эксперты общественной организации провели мониторинг цен по 12 направлениям, используя для сравнения случайные даты рейсов в выходные и рабочие дни. Самый большой рост в июне-июле по отношению к маю они зафиксировали на направлениях Москва – Калининград, Москва – Адлер и Новосибирск – Томск.

В ФПК резкий рост стоимости проезда в плацкарте отрицают и называют данные общественников ошибочными, так как сравнивались, к примеру, "акционные" билеты с полным тарифом.

"Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет", - заявили в ФПК.