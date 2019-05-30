Пассажиры пожаловались на резкий рост цен на плацкарт

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров сообщило о почти двукратном росте цен на плацкартные билеты по ряду направлений и попросило Федеральную антимонопольную службу разобраться, пишут "Известия". В ФПК газете назвали эти подсчеты некорректными.
В Федеральной антимонопольной службе "Известиям" сообщили, что получили обращение общественной организации, сейчас оно рассматривается.
По данным издания, билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100 процентов. Общественники заявляют, что больше всего подорожали железнодорожные путешествия на июнь-июль из Москвы в Калининград и Адлер.
Эксперты общественной организации провели мониторинг цен по 12 направлениям, используя для сравнения случайные даты рейсов в выходные и рабочие дни. Самый большой рост в июне-июле по отношению к маю они зафиксировали на направлениях Москва – Калининград, Москва – Адлер и Новосибирск – Томск.
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В ФПК резкий рост стоимости проезда в плацкарте отрицают и называют данные общественников ошибочными, так как сравнивались, к примеру, "акционные" билеты с полным тарифом.
"Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет", - заявили в ФПК.
В пресс-службе перевозчика большую разницу в цене объяснили сезонной индексацией и акциями: 13 по 31 мая купить билет можно было с 40-процентной скидкой, а с середины июня по 1 сентября действует повышенный на 20% тариф, пишет газета.