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РИА Новости

Эксперт рассказал об отчаянии США из-за сделки России и Турции

06:00
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400
Зенитные ракетные комплексы С-400
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Давление США на Турцию из-за сделки с Россией по покупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 представляет собой "жесты отчаяния", заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в интервью RT.
Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон может приостановить обучение турецких пилотов навыкам управления истребителями F-35.
По мнению эксперта, Турции со стороны США следует ожидать разрыва договоренностей по программе F-35. Кроме того, подчеркнул Кошкин, американская сторона может потребовать от Анкары возврат уже поставленных ей истребителей.
"Нужно учитывать то, что каждое соглашение уникально — все пункты прописываются по образцу конкретной боевой техники и вооружения. Не исключено, что Турция потребует компенсацию, но пока неясно, в каких инстанциях", — заключил он.
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Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле.
США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Как сообщил CNBC со ссылкой на осведомленные источники, Вашингтон дал Анкаре две недели на отказ от российских комплексов и покупку американских систем Patriot. В противном случае США исключат Турцию из программы F-35.
При этом в Турции не раз подчеркивали, что С-400 не представляют угрозы для F-35.
С-400 "Триумф" — новейший зенитно-ракетный комплекс большой дальности. Предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса поражения, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия ЗРК достигает 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияСШАВ мире
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