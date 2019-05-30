Эксперт рассказал об отчаянии США из-за сделки России и Турции

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Давление США на Турцию из-за сделки с Россией по покупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 представляет собой "жесты отчаяния", заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в интервью Давление США на Турцию из-за сделки с Россией по покупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 представляет собой "жесты отчаяния", заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в интервью RT

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон может приостановить обучение турецких пилотов навыкам управления истребителями F-35.

По мнению эксперта, Турции со стороны США следует ожидать разрыва договоренностей по программе F-35. Кроме того, подчеркнул Кошкин, американская сторона может потребовать от Анкары возврат уже поставленных ей истребителей.

"Нужно учитывать то, что каждое соглашение уникально — все пункты прописываются по образцу конкретной боевой техники и вооружения. Не исключено, что Турция потребует компенсацию, но пока неясно, в каких инстанциях", — заключил он.

Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле.

США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.

Как сообщил CNBC со ссылкой на осведомленные источники, Вашингтон дал Анкаре две недели на отказ от российских комплексов и покупку американских систем Patriot. В противном случае США исключат Турцию из программы F-35.

При этом в Турции не раз подчеркивали, что С-400 не представляют угрозы для F-35.