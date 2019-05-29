Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T07:40Z
https://ria.ru/20190529/1555047777.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155505/00/1555050033_0:147:3117:1900_1036x0_80_0_0_26c64ff066c4d9dcfaa0eb6f6937cd8e.jpg
РИА Новости

США могут приостановить обучение турецких пилотов на F-35, сообщают СМИ

Вчера, 07:40
4615
© U.S. Air Force / Senior Airman Keifer BowesПара истребителей F-35A Lightning II
Пара истребителей F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Senior Airman Keifer Bowes
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. США могут приостановить обучение турецких пилотов навыкам управления истребителями F-35 из-за планов Анкары закупить российские С-400, передает Рейтер со ссылкой на источники.
Отмечается, что летчики проходят обучение на авиабазе Luke в Аризоне.
В связи с этим неясно, придется ли им покинуть страну, если обучение приостановят, или же они смогут остаться на базе до принятия окончательного решения.
По словам двух собеседников агентства, пожелавших остаться анонимными, окончательное решение еще не принято.
Комплекс ПВО С-400 Триумф
28 мая, 20:45
В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400
Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки "Триумфов", а первая партия должна поступить в июле.
США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Как сообщил CNBC со ссылкой на осведомленные источники, Вашингтон дал Анкаре две недели на отказ от российских комплексов и покупку американских систем Patriot. В противном случае США исключат Турцию из программы F-35.
При этом в Турции не раз подчеркивали, что С-400 не представляют угрозы для F-35.
С-400 "Триумф" — новейший зенитно-ракетный комплекс большой дальности. Предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса поражения, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия ЗРК достигает 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
18 сентября 2015, 13:30
Характеристики С-400 "Триумф"Что представляет из себя мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" - в инфографике МИА "Россия сегодня".
4191000
С-400 «Триумф»F-35ТурцияСШАВ мире
Популярные комментарии
В отличии от ни разу не стрелявшего С-400 и "бумажного" Су-57 (чьи характеристики только на бумаге; а на деле, индусы, узнав этот самолёт поближе, отказались от него; по причине, как они сказали - устаревший), F-35 уже имеет боевое применение и прекрасно себя зарекомендовал. Израильтяне, например, (не без умысла) именно этим самолётом уничтожили сирийский радар метрового диапазона дальнего обнаружения, предназначенного имено для борьбы с "невидимками". Также, израильтяне нанесли удар по иранским военным объектам, расположенным в Алеппо, пролетев над головой у С-400 (Хмеймим) и С-300 (Латакия).
29 мая, 11:06
Йорам Исраэли
1800001
Рекомендуем
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
РИА
Новости
Празднование Дня Вышиванки во Львове, Украина
Большинство украинцев признаны негодными
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Павильон компании Huawei на международной выставке информационных и коммуникационных технологий в Москве
Huawei оспорила в американском суде внесение компании в черный список
Атомная электростанция Indian Point в штате Нью-Йорк, США
Почему США проиграли ядерную гонку России и Китаю
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Польский политик призвал Качиньского ответить за оскорбления в адрес России
Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Верховной раде в Киеве
Не нужно просить "дать Зеленскому время". Времени для Украины больше нет
Зенитные ракетные комплексы С-400
Эксперт рассказал об отчаянии США из-за сделки России и Турции
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
В Косово потребуют отозвать иммунитет у раненого российского сотрудника ООН
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал условие созыва встречи в "нормандском формате"
Воздушный командный пункт Ил-80 (Ил-86 ВКП)
Россия модернизирует "самолеты Судного дня" Ил-80 и Ил-82
На Петербургском международном экономическом форуме 2018
Россия исправляет ошибку СССР
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий
В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
Бизнесмен Олег Дерипаска
Представители Дерипаски назвали обвинения Минфина США бездоказательными
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:40В Индии привели к присяге новое правительство во главе с Моди
16:40Ученые из МФТИ превратили кинескоп телевизора в "вечную" лампочку
16:40Существовать ли Далай-ламе в будущем – решать народам, заявил он сам
16:39СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Ульяновске
16:38Миссия МВФ завершила работу в Киеве
16:38Бастрыкин поручил провести проверку из-за фотосессии на мемориале на Кубани
16:36Путин провел совещание о развитии искусственного интеллекта
16:35Около 4 тыс храмов в России находятся в аварийном состоянии, заявил Легойда
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
16:26Российское посольство в Лондоне ответило на обвинение в невыполнении ДВЗЯИ
16:23В МИД РФ назвали обвинения США в нарушении ДВЗЯИ грубой провокацией
16:21Врач рассказал о риске развития зависимости от кофе
16:20Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном
16:20Проект по искусственному интеллекту может потребовать 90 миллиардов рублей
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
Лента новостейМолния