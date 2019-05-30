Си Цзиньпин станет почетным доктором СПбГУ, сообщили в МИД Китая

ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин получит звание почетного доктора Петербургского государственного университета во время предстоящего визита в Россию, сообщил замглавы МИД КНР Чжан Ханьхуэй.
Си Цзиньпин 5-7 июня посетит Россию с государственным визитом и примет участие в работе ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Государственный визит пройдет в Москве, а после китайский лидер отправится в Петербург.
"Во время визита в Россию председатель Си Цзиньпин получит звание почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета", - сообщил на брифинге Чжан Ханьхуэй.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин во время визита в Китай стал почетным доктором университета Цинхуа
"Эти два высших учебных заведения – альма-матер двух лидеров. Мы рассчитываем, что это послужит укреплению дружбы между двумя лидерами, а также способствуют углублению сотрудничества в сфере образования", - добавил дипломат.
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