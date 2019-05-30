Си Цзиньпин станет почетным доктором СПбГУ, сообщили в МИД Китая

ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин получит звание почетного доктора Петербургского государственного университета во время предстоящего визита в Россию, сообщил замглавы МИД КНР Чжан Ханьхуэй.

Си Цзиньпин 5-7 июня посетит Россию с государственным визитом и примет участие в работе ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Государственный визит пройдет в Москве, а после китайский лидер отправится в Петербург.

"Во время визита в Россию председатель Си Цзиньпин получит звание почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета", - сообщил на брифинге Чжан Ханьхуэй.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин во время визита в Китай стал почетным доктором университета Цинхуа