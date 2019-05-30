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РИА Новости

В Вашингтоне назвали американский СПГ "газом свободы"

05:21
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CC0 / Official White House Photo by Shealah Craighead / Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
CC0 / Official White House Photo by Shealah Craighead /
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сразу два чиновника из Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы". Их заявления приведены на сайте ведомства.
На министерской конференции по чистой энергии, которая прошла в Ванкувере, чиновники рассказывали о росте экспортных поставок сжиженного природного газа из терминала Freeport в Техасе.
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По словам заместителя министра энергетики Марка Менезеса, такое увеличение экспорта имеет "решающее значение для распространения свободного газа по всему миру". Благодаря американскому газу в США и во всем мире будет "более чистый воздух", добавил он.
После этого помощник министра энергетики по ископаемым видам топлива Стивен Винберг заявил, что поставки американского газа нужно увеличить для "обеспечения мира чистой энергией, а также для поддержки энергетической безопасности союзников США".

"Это позволяет молекулам американской свободы распространяться по всему миру", — сказал он.

С июля 2018 года поставки американского СПГ в Евросоюз увеличились на 272 процента — до 10,4 миллиарда кубометров. В январе-феврале этого года европейское направление стало для США основным, сейчас Штаты занимают среди поставщиков третье место с долей 12,6 процента.
США активно продвигают свой СПГ на европейский рынок — как альтернативу российским поставкам, в том числе в рамках проекта "Северный поток — 2".
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СШАВ мире
Популярные комментарии
Купил американский спг? Ну и всё, свободен ))
30 мая, 05:35
CCicicipi
28160000
Ну вот, слава богу, американцы сами признались, что их "американская свобода" дурно пахнет.
30 мая, 05:59
Владимир Шелехов
26100000
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