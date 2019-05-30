Россияне стали больше задумываться о безопасности детей, считают эксперты

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Жители крупнейших российских городов за год стали больше беспокоиться о жизни и здоровье своих детей, сообщили РИА Новости эксперты сервиса объявлений "Авито" в преддверии Международного дня защиты детей.

Эксперты проанализировали "корзину безопасности" среднестатистической семьи с двумя детьми. В нее вошли: заглушки для розеток, велосипедный шлем, светоотражающий рюкзак, "умные" часы с GPS-трекером, видеоняня и детское автокресло.

Средняя стоимость такого набора в России составила 14,54 тысячи рублей. Дороже всего он стоит в Петербурге - 18 тысяч рублей, дешевле всего - в Волгограде - 9,12 тысячи рублей. Максимальное увеличение цен за год произошло в Воронеже (плюс 52,1%), а самое сильное снижение – в Нижнем Новгороде (минус 17,2%).

Как отмечают эксперты "Авито", спрос на средства защиты для детей возрос в 11 из 23 крупнейших российских городов. Наибольшее увеличение интереса к этим товарам произошло в Саратове (плюс 13,9%). Существенно сократился спрос на все предметы из "корзины детской безопасности" в Краснодаре (минус 29,1%).