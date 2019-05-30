Власти Алеппо намерены до конца лета восстановить крупнейший местный рынок

АЛЕППО (Сирия), 30 мая - РИА Новости. Власти сирийского города Алеппо намерены через три месяца восстановить крупнейший местный продовольственный рынок, разрушенный боевиками, сообщил журналистам сообщил инженер Мустафа аль-Али.

В ходе боевых действий рынок был занят террористами. Они организовали на его территории укрепрайон и тюрьму для пленников. Перед уходом боевики попытались разрушить здания рынка, они были сильно повреждены. Новый рынок строится на территории разрушенных домов, не подлежащих восстановлению.

"Дальше все эти дома - все будут сносить, будут новые районы, шикарные районы, но на это нужно время. Этот проект - за три месяца всё это (будет) сделано. Здесь работает около 15 единиц техники: экскаваторы, машины - всё это, как видите, всё работает. Около 120 человек работает здесь", - сказал инженер.

В настоящее время торговцы из-за отсутствия большого рынка заняли с позволения властей одну из местных улиц. "Все овощи выращены близ Алеппо, потому цена не высокая. Нет смысла поднимать стоимость, люди знают, что у нас дёшево и качественно", - сказал один из продавцов.

Здесь можно купить любые продукты - фасоль, баклажаны, помидоры, картофель, фрукты. Люди покупают столько, сколько могут увезти, загружая свой транспорт под завязку.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.