Антонов отверг обвинения США в несоблюдении запрета на ядерные испытания

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сказал РИА Новости посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Глава американской военной разведки Роберт Эшли заявил в среду, что, по мнению США, Россия "вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности", как это предусмотрено.

Соединенные Штаты, в отличие от России, не ратифицировали договор ДВЗЯИ и, соответственно, не связаны обязательствами по его выполнению.

Антонов отметил, что, помимо прочего, удивляет форма, которая была выбрана для высказывания претензий.

"Это не говорится на консультациях, а делается через прессу", - уточнил дипломат.

По его словам, высказанные обвинения похожи на "хорошо спланированную, срежиссированную атаку не только и не столько на Россию, сколько на режим контроля над вооружениями, на всю архитектуру стратегической стабильности".

"Россия находится в числе тех стран, которые ратифицировали ДВЗЯИ, и мы всегда призывали Соединенные Штаты Америки присоединиться к нам. Но то, что мы слышали, не вызывает у нас оптимизма, потому что США не собираются присоединяться к этому соглашению", - подчеркнул дипломат.

По его словам, эти заявления Вашингтона идут в русле "линии на разрушение всей системы разоруженческих и нераспространенческих договоров".

"Мы должны быть очень аккуратны в своих действиях. Очень легко разрушить и очень трудно что-то создать", - подытожил посол.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Генеральная Ассамблея ООН приняла еще в 1996 году, но документ не вступил в силу, поскольку его не подписали или не ратифицировали ряд стран, в том числе США.

Все европейские страны, включая Россию, Великобританию и Францию, ратифицировали ДВЗЯИ.