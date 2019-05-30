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РИА Новости

"Трезвая Россия" предложила ввести единое оформление для сигаретных пачек

04:43
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПродажа сигарет. Архивное фото
Продажа сигарет. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
Продажа сигарет. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Общественное движение "Трезвая Россия" просит правительство России установить единые федеральные требования к упаковке табачной продукции, чтобы все продающиеся в стране пачки сигарет, вне зависимости от бренда, были единого цвета и размера, соответствующая инициатива уже направлена в Минпромторг и Минздрав, сообщил РИА Новости глава организации Султан Хамзаев.
Как следует из доклада "Трезвой России", подготовленного в преддверии Всемирного дня без табака, (есть в распоряжении РИА Новости) такие меры антитабачного регулирования действуют в Австралии, которая в 2012 году первой в мире приняла закон о единообразном оформлении сигаретных пачек, распространяемых на ее территории. Сегодня все они в одном оливково-зеленом цвете, с фотографиями последствий табакокурения и названиями марок мелким шрифтом.
"Трезвая Россия" предлагает правительству совместно с Федеральным собранием использовать опыт Австралии.
Как сообщил РИА Новости Хамзаев, эта мера предлагается для того, чтобы уменьшить воздействие рекламы табачных изделий на покупателей сигарет и потенциальных потребителей, особенно детей.
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"Нужно качественно навести порядок в этой сфере, обеспечить психологическую защиту детей от воздействия табачного маркетинга и рекламы. Унифицированная пачка сигарет темно-зеленого цвета с одинаковым шрифтом в названии брендов внесет свой вклад. Мы видим, что пачки сигарет сегодня бывают разные: ярко-красные, золотистые, и смысл в этом один - привлечение внимание. Считаю, что благодаря такого рода ограничению мы сможем сократить уровень потребления табака среди действующих потребителей и сократить количество новых", - заявил собеседник агентства.
Хамзаев сообщил, что письма с соответствующей инициативой уже направил в Минздрав и Минпромторг России.
"Предлагаю Вам поддержать инициативу об установлении единых федеральных требований к упаковке табачной продукции (размер, цвет, отсутствие брендирования и так далее)", - говорится в его письмах к главе Минпромторга Денису Мантурову и главе Минздрава Веронике Скворцовой (есть в распоряжении РИА Новости).
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Трезвая РоссияМинистерство здравоохранения РФМинистерство промышленности и торговли РФРоссияОбщество
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