"Трезвая Россия" предложила ввести единое оформление для сигаретных пачек

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Общественное движение "Трезвая Россия" просит правительство России установить единые федеральные требования к упаковке табачной продукции, чтобы все продающиеся в стране пачки сигарет, вне зависимости от бренда, были единого цвета и размера, соответствующая инициатива уже направлена в Минпромторг и Минздрав, сообщил РИА Новости глава организации Султан Хамзаев.

Как следует из доклада "Трезвой России", подготовленного в преддверии Всемирного дня без табака, (есть в распоряжении РИА Новости) такие меры антитабачного регулирования действуют в Австралии, которая в 2012 году первой в мире приняла закон о единообразном оформлении сигаретных пачек, распространяемых на ее территории. Сегодня все они в одном оливково-зеленом цвете, с фотографиями последствий табакокурения и названиями марок мелким шрифтом.

"Трезвая Россия" предлагает правительству совместно с Федеральным собранием использовать опыт Австралии.

Как сообщил РИА Новости Хамзаев, эта мера предлагается для того, чтобы уменьшить воздействие рекламы табачных изделий на покупателей сигарет и потенциальных потребителей, особенно детей.

"Нужно качественно навести порядок в этой сфере, обеспечить психологическую защиту детей от воздействия табачного маркетинга и рекламы. Унифицированная пачка сигарет темно-зеленого цвета с одинаковым шрифтом в названии брендов внесет свой вклад. Мы видим, что пачки сигарет сегодня бывают разные: ярко-красные, золотистые, и смысл в этом один - привлечение внимание. Считаю, что благодаря такого рода ограничению мы сможем сократить уровень потребления табака среди действующих потребителей и сократить количество новых", - заявил собеседник агентства.

Хамзаев сообщил, что письма с соответствующей инициативой уже направил в Минздрав и Минпромторг России.