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РИА Новости

Трамп отрицает, что хотел "убрать с глаз долой" корабль "Джон Маккейн"

04:39
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмериканский эсминец "Джон Маккейн". Архивное фото
Американский эсминец Джон Маккейн. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Американский эсминец "Джон Маккейн". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп отрицает публикации о том, что он хотел во время визита в Японию убрать подальше американский военный корабль "Джон Маккейн".
Сенатор США Джон Маккейн скончался от рака мозга в августе 2018 года. До конца жизни он активно критиковал Трампа и не пригласил его на свои похороны. Трамп не оставался в долгу и не раз обзывал Маккейна и насмехался над ним в Twitter.
"В ходе недавней поездки в Японию меня не информировали ни о чем, что имело отношение к кораблю ВМС "Джон Маккейн", - написал Трамп в Twitter.
Ранее газета Wall Street Journal написала, что Трамп в ходе визита на другой американский корабль на военной базе Йокосука в Японии потребовал "убрать с глаз долой" эсминец "Джон Маккейн", который находился там на ремонте. Убрать корабль не получилось, но его закрыли баржей от глаз Трампа, утверждали СМИ. "Джон Маккейн" до сих пор чинят после серьезного столкновения с другим судном в 2017 году.
Корабль "Джон Маккейн" был назван в честь сразу трех родственников, носивших это имя. Адмирал Джон Маккейн-старший командовал основным авианосным соединением США на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны. Его сын, Джон Маккейн-младший, дослужился до четырехзвездного адмирала и командовал Тихоокеанским командованием в ходе войны во Вьетнаме. Маккейн-внук был во время войны во Вьетнаме летчиком, был сбит и попал в плен, где провел более пяти лет. Впоследствии Маккейн-внук начал политическую карьеру и избирался сенатором от Аризоны.
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Джон МаккейнДональд ТрампЯпонияСШАВ мире
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