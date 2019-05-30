Трамп отрицает, что хотел "убрать с глаз долой" корабль "Джон Маккейн"

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп отрицает публикации о том, что он хотел во время визита в Японию убрать подальше американский военный корабль "Джон Маккейн".

Сенатор США Джон Маккейн скончался от рака мозга в августе 2018 года. До конца жизни он активно критиковал Трампа и не пригласил его на свои похороны. Трамп не оставался в долгу и не раз обзывал Маккейна и насмехался над ним в Twitter.

"В ходе недавней поездки в Японию меня не информировали ни о чем, что имело отношение к кораблю ВМС "Джон Маккейн", - написал Трамп в Twitter

Ранее газета Wall Street Journal написала, что Трамп в ходе визита на другой американский корабль на военной базе Йокосука в Японии потребовал "убрать с глаз долой" эсминец "Джон Маккейн", который находился там на ремонте. Убрать корабль не получилось, но его закрыли баржей от глаз Трампа, утверждали СМИ. "Джон Маккейн" до сих пор чинят после серьезного столкновения с другим судном в 2017 году.