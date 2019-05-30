Росгидромет уточнил информацию о запуске первого метеоспутника "Арктика-М"

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Выведение на околоземную орбиту первого российского спутника "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе состоится в третьем-четвертом кварталах 2020 года, говорится в материалах Института прикладной геофизики Росгидромета, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В апреле на сайте "Роскосмоса" сообщалось, что запуск первого спутника "Арктика-М" намечается на 2020 год. В феврале источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что выведение космического аппарата на орбиту отложено с июня 2019 года на июль 2020 года.

В материалах Института прикладной геофизики Росгидромета значится, что запуск первого спутника "Арктика-М" планируется в третьем-четвертом кварталах 2020 года, а второго - в 2021 году.

По набору оборудования "Арктика-М" будет аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам серии "Электро-Л". Спутник разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются с "Электро-Л".

Орбита "Арктики" имеет свои особенности - аппарат будет периодически удаляться от земной поверхности и давать разномасштабные изображения, у него будет отличная от вращения Земли скорость, а также непрерывное изменение ракурса съемки. Все это повышает риски получения дополнительных деформаций изображения и требует использования специальных процедур нормализации, которые будут эффективны только при наличии высокоточных измерений параметров движения съемочной системы.

После выведения на орбиту двух аппаратов этой серии Гидрометцентр будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.

Сейчас в составе российской орбитальной группировки работают три спутника гидрометеорологического назначения - два низкоорбитальных ("Метеор-М" с номерами 1 и 2) и один геостационарный ("Электро-Л" номер 2). В 2016 году преждевременно прекратил работу спутник "Электро-Л" номер 1. В 2017 году в результате аварийного запуска с космодрома "Восточный" был потерян космический аппарат "Метеор-М" номер 2-1.