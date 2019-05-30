Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T04:29Z
https://ria.ru/20190530/1555087727.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151762/24/1517622483_0:161:1600:1061_1036x0_80_0_0_197974af81c4aeb78ee88d9453c56894.jpg
РИА Новости

Росгидромет уточнил информацию о запуске первого метеоспутника "Арктика-М"

04:29
665
© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю с борта МКС. Архивное фото
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Выведение на околоземную орбиту первого российского спутника "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе состоится в третьем-четвертом кварталах 2020 года, говорится в материалах Института прикладной геофизики Росгидромета, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В апреле на сайте "Роскосмоса" сообщалось, что запуск первого спутника "Арктика-М" намечается на 2020 год. В феврале источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что выведение космического аппарата на орбиту отложено с июня 2019 года на июль 2020 года.
В материалах Института прикладной геофизики Росгидромета значится, что запуск первого спутника "Арктика-М" планируется в третьем-четвертом кварталах 2020 года, а второго - в 2021 году.
По набору оборудования "Арктика-М" будет аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам серии "Электро-Л". Спутник разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются с "Электро-Л".
Макет современного навигационного космического аппарата Глонасс-М в музее ОАО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева.
24 марта, 09:38
Орбитальная группировка ГЛОНАСС заработала в штатном составе
Орбита "Арктики" имеет свои особенности - аппарат будет периодически удаляться от земной поверхности и давать разномасштабные изображения, у него будет отличная от вращения Земли скорость, а также непрерывное изменение ракурса съемки. Все это повышает риски получения дополнительных деформаций изображения и требует использования специальных процедур нормализации, которые будут эффективны только при наличии высокоточных измерений параметров движения съемочной системы.
После выведения на орбиту двух аппаратов этой серии Гидрометцентр будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.
Космический аппарат Метеор-М. Архивное фото
26 марта, 03:10
Росгидромет слабо устраивает качество метеоданных с российских спутников
Сейчас в составе российской орбитальной группировки работают три спутника гидрометеорологического назначения - два низкоорбитальных ("Метеор-М" с номерами 1 и 2) и один геостационарный ("Электро-Л" номер 2). В 2016 году преждевременно прекратил работу спутник "Электро-Л" номер 1. В 2017 году в результате аварийного запуска с космодрома "Восточный" был потерян космический аппарат "Метеор-М" номер 2-1.
На 5 июля планируется запуск спутника "Метеор-М" номер 2-2, в ноябре - аппарата "Электро-Л" номер 3.
200000
Обсудить 1
РосгидрометРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Пуск ракеты с космодрома Байконур. Архивное фото
Источник назвал предварительные даты запуска спутников OneWeb с Байконура
РИА
Новости
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
Ученые "Росатома" переходят к испытаниям "убийцы метастазов"
Международная космическая станция. Архивное фото
В ЦПК рассказали о планах подключения модуля "Наука" к системам МКС
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по результатам российско-китайских переговоров. Архивное фото
МИД Китая анонсировал подписание около 30 соглашений с Россией
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
Российское посольство ответило на обвинения США по СНВ-3
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фото
Американская НПО: обвинения США в нарушении Россией ДВЗЯИ бездоказательны
Министр обороны РФ Сергей Шойгу у могилы Зорге
Шойгу возложил цветы к могиле советского разведчика Рихарда Зорге в Японии
Продажа сигарет. Архивное фото
"Трезвая Россия" предложила ввести единое оформление для сигаретных пачек
Американский эсминец Джон Маккейн. Архивное фото
Трамп отрицает, что хотел "убрать с глаз долой" корабль "Джон Маккейн"
Вывоз ракеты Протон-М
Госкомиссия дала добро на первый в 2019 году пуск "Протона"
Михаил Саакашвили. Архивное фото
Саакашвили не ожидает для себя проблем из-за "дела Курченко"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
Роскосмос создаст центр по борьбе с космическим мусором
МКС
Российские космонавты взяли мазки с поверхности МКС
Корабль Союз МС-12 пристыкованный к МКС
Ученые исследуют полотенце, десять лет лежавшее на поверхности МКС
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф просит создать площадку для эксперимента по искусственному интеллекту
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
Лента новостейМолния