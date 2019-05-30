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РИА Новости

Минпромторг прокомментировал идею запретить в России продукты с трансжирами

04:19
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© РИА Новости / Петр ЧерновФастфуд. Архивное фото
Фастфуд. Архивное фото
© РИА Новости / Петр Чернов
Фастфуд. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Поэтапное снижение уровня трансжиров до 2% от общего содержания жира в продуктах уже предусмотрено в регламенте Таможенного союза, ответили в Минпромторге на идею запретить в России продукты с трансжирами.
Ответ заместителя главы Минпромторга РФ Алексея Беспрозванных имеется в распоряжении РИА Новости.
В марте депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Минпромторгу и Минздраву совместно проработать вопрос изменения законодательства на предмет поэтапного снижения использования искусственных трансжиров, содержащихся, в частности, в фастфуде, в российской пищевой промышленности вплоть до полного запрета на продажу содержащей их продукции на предприятиях общественного питания.
В ответе депутату подчеркивается, что требования к показателям безопасности пищевой продукции, в том числе масложировой продукции, установлены в технических регламентах Таможенного союза.
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"Предусмотрено поэтапное снижение уровня содержания трансизомеров жирных кислот в масложировой продукции с 20% от содержания жира в продукте до 2%. В настоящее время, согласно приложению №1 технического регламента Таможенного союза 024/2011, для продуктов переработки растительных масел и животных жиров допустимый уровень трансизомеров жирных кислот составляет 2% от содержания жира в продукте", - говорится в ответе Беспрозванных.
В обращении отмечено, что для обеспечения безопасности продуктов в РФ реализуется также стратегия повышения качества пищевой продукции.
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