Минпромторг прокомментировал идею запретить в России продукты с трансжирами

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Поэтапное снижение уровня трансжиров до 2% от общего содержания жира в продуктах уже предусмотрено в регламенте Таможенного союза, ответили в Минпромторге на идею запретить в России продукты с трансжирами.

Ответ заместителя главы Минпромторга РФ Алексея Беспрозванных имеется в распоряжении РИА Новости.

В марте депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Минпромторгу и Минздраву совместно проработать вопрос изменения законодательства на предмет поэтапного снижения использования искусственных трансжиров, содержащихся, в частности, в фастфуде, в российской пищевой промышленности вплоть до полного запрета на продажу содержащей их продукции на предприятиях общественного питания.

В ответе депутату подчеркивается, что требования к показателям безопасности пищевой продукции, в том числе масложировой продукции, установлены в технических регламентах Таможенного союза.

"Предусмотрено поэтапное снижение уровня содержания трансизомеров жирных кислот в масложировой продукции с 20% от содержания жира в продукте до 2%. В настоящее время, согласно приложению №1 технического регламента Таможенного союза 024/2011, для продуктов переработки растительных масел и животных жиров допустимый уровень трансизомеров жирных кислот составляет 2% от содержания жира в продукте", - говорится в ответе Беспрозванных.