Ученые "Росатома" переходят к испытаниям "убийцы метастазов"

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Доклинические испытания препарата на основе радиоактивного изотопа радий-223, применяемого в онкологии для лечения костных метастазов, планируется выполнить в России по заказу Радиевого института имени Хлопина (Санкт-Петербург, входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом").

Как следует из материалов на сайте закупок "Росатома", Радиевый институт организовал конкурс на право проведения доклинических исследований такого радиофармацевтического препарата "на моделях опухолевого роста животных".

В настоящее время качественный скачок в лечении большого числа онкологических заболеваний связывают с возможностями адресной терапии с использованием так называемых альфа-излучающих радионуклидов, к которым относится и радий-223. По своим химическим свойствам радий является аналогом кальция, поэтому он накапливается в костных тканях - там, где чаще всего образуются метастазы при разных формах рака. Поэтому радий-223 часто называют "убийцей метастазов".

Радий-223 считается перспективным медицинским радионуклидом еще и потому, что не требует связывания с достаточно сложными биологически активными молекулами, а может использоваться в виде простого неорганического соединения - хлорида Ra-223, что существенно упрощает процесс создания альфа-излучающего радиофармпрепарата.

Препарат на основе хлорида Ra-223 уже используется в некоторых странах (Германия, США) для лечения костных метастазов. Как подчеркивается в техническом задании на предстоящую работу, в России подобных типов препаратов пока нет, поэтому создание препаратов на базе хлорида Ra-223 актуально для сохранения фармацевтической безопасности страны.

Целью нынешней работы названо проведение доклинических испытаний раствора хлорида радия-223 для оценки его противоопухолевой активности у мышей с очень агрессивным типом рака кожи - высокометастазирущей меланомой. Также предстоит изучить действие препарата на ранний этап метастазирования опухоли у этих подопытных животных.

По результатам исследований планируется провести клинические испытания препарата в лечебных заведениях Минздрава России при лечении больных раком предстательной железы с метастазами в кости, говорится в техническом задании.