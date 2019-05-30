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РИА Новости
Ядерные технологии

Ученые "Росатома" переходят к испытаниям "убийцы метастазов"

04:12
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Доклинические испытания препарата на основе радиоактивного изотопа радий-223, применяемого в онкологии для лечения костных метастазов, планируется выполнить в России по заказу Радиевого института имени Хлопина (Санкт-Петербург, входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом").
Как следует из материалов на сайте закупок "Росатома", Радиевый институт организовал конкурс на право проведения доклинических исследований такого радиофармацевтического препарата "на моделях опухолевого роста животных".
В настоящее время качественный скачок в лечении большого числа онкологических заболеваний связывают с возможностями адресной терапии с использованием так называемых альфа-излучающих радионуклидов, к которым относится и радий-223. По своим химическим свойствам радий является аналогом кальция, поэтому он накапливается в костных тканях - там, где чаще всего образуются метастазы при разных формах рака. Поэтому радий-223 часто называют "убийцей метастазов".
Радий-223 считается перспективным медицинским радионуклидом еще и потому, что не требует связывания с достаточно сложными биологически активными молекулами, а может использоваться в виде простого неорганического соединения - хлорида Ra-223, что существенно упрощает процесс создания альфа-излучающего радиофармпрепарата.
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Препарат на основе хлорида Ra-223 уже используется в некоторых странах (Германия, США) для лечения костных метастазов. Как подчеркивается в техническом задании на предстоящую работу, в России подобных типов препаратов пока нет, поэтому создание препаратов на базе хлорида Ra-223 актуально для сохранения фармацевтической безопасности страны.
Целью нынешней работы названо проведение доклинических испытаний раствора хлорида радия-223 для оценки его противоопухолевой активности у мышей с очень агрессивным типом рака кожи - высокометастазирущей меланомой. Также предстоит изучить действие препарата на ранний этап метастазирования опухоли у этих подопытных животных.
По результатам исследований планируется провести клинические испытания препарата в лечебных заведениях Минздрава России при лечении больных раком предстательной железы с метастазами в кости, говорится в техническом задании.
Радиевый институт был создан в 1922 году для получения препаратов радия. Институт был центром, в котором зародилась и проходила становление отечественная атомная наука и техника. Сейчас институт ведет исследования, связанные, в основном, с проблемами атомной энергетики, радиоэкологии и получения изотопов, и является одним из российских и мировых лидеров в этих направлениях.
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Ядерные технологииРосатомРоссияРИА Наука
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