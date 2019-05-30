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РИА Новости

Знаменитый космонавт Алексей Леонов встречает юбилей в больнице

04:09
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКосмонавт Алексей Леонов. Архивное фото
Космонавт Алексей Леонов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Космонавт Алексей Леонов. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Знаменитый советский космонавт Алексей Леонов, который первым вышел в открытый космос, остается в госпитале после операции на ноге. Об этом РИА Новости рассказала дочь космонавта Оксана.
В четверг Леонову исполняется 85 лет.
"Алексей Архипович приболел. Он сейчас приходит в себя после операции. Дай бог, все будет хорошо. (Он находится) в клинике Бурденко", - сказала она.
Дочь космонавта отметила, что надеется на его выздоровление.
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Леонов за последние месяцы несколько раз выезжал за границу на лечение.
В марте он не смог принять участие в прощании со скончавшимся коллегой по первому отряду космонавтов Валерием Быковским, поскольку находится в клинике в Италии. Тогда жена космонавта сказала РИА Новости, что хорошего в состоянии здоровья Леонова мало. В начале февраля ему за границей сделали операцию на пальцах ноги из-за сахарного диабета.
Леонов - дважды Герой Советского союза.
В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Во время выхода, длившегося 12 минут, его скафандр раздулся, и для возвращения в корабль космонавту пришлось снизить давление в скафандре.
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В конце 1960-х годов Леонов готовился к облету Луны и высадки на ее поверхность. Он должен был стать первым человеком, ступившим на лунную поверхность, если бы СССР выиграл "лунную гонку".
В июне 1971 года Леонову предстояло стать войти в первый экипаж первой в мире орбитальной станции "Салют", однако из-за болезни коллеги по экипажу Валерия Кубасова, экипаж сменили на дублеров. Дублеры – Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев при возвращении со станции на Землю погибли в результате разгерметизации спускаемого аппарата корабля "Союз-11".
В июле 1975 года Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля "Союз-19" и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.
Президент РФ Владимир Путин
30 мая 2018, 12:59
Путин отметил вклад Алексея Леонова в развитие космонавтики
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