Знаменитый космонавт Алексей Леонов встречает юбилей в больнице

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Знаменитый советский космонавт Знаменитый советский космонавт Алексей Леонов , который первым вышел в открытый космос, остается в госпитале после операции на ноге. Об этом РИА Новости рассказала дочь космонавта Оксана.

В четверг Леонову исполняется 85 лет.

"Алексей Архипович приболел. Он сейчас приходит в себя после операции. Дай бог, все будет хорошо. (Он находится) в клинике Бурденко", - сказала она.

Дочь космонавта отметила, что надеется на его выздоровление.

Леонов за последние месяцы несколько раз выезжал за границу на лечение.

В марте он не смог принять участие в прощании со скончавшимся коллегой по первому отряду космонавтов Валерием Быковским, поскольку находится в клинике в Италии. Тогда жена космонавта сказала РИА Новости, что хорошего в состоянии здоровья Леонова мало. В начале февраля ему за границей сделали операцию на пальцах ноги из-за сахарного диабета.

Леонов - дважды Герой Советского союза.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Во время выхода, длившегося 12 минут, его скафандр раздулся, и для возвращения в корабль космонавту пришлось снизить давление в скафандре.

В конце 1960-х годов Леонов готовился к облету Луны и высадки на ее поверхность. Он должен был стать первым человеком, ступившим на лунную поверхность, если бы СССР выиграл "лунную гонку".

В июне 1971 года Леонову предстояло стать войти в первый экипаж первой в мире орбитальной станции "Салют", однако из-за болезни коллеги по экипажу Валерия Кубасова, экипаж сменили на дублеров. Дублеры – Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев при возвращении со станции на Землю погибли в результате разгерметизации спускаемого аппарата корабля "Союз-11".