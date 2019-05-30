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РИА Новости

ОНФ: уровень закредитованности российских семей за год вырос на 5%

04:04
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоОформление кредита. Архивное фото
Оформление кредита. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Оформление кредита. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Уровень закредитованности домохозяйств (семей) в среднем по России в первом квартале 2019 года вырос до 28%, год назад этот показатель составлял 23%, следует из отчета Общероссийского народного фронта (ОНФ), оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" проанализировали данные Центробанка, Росстата и нескольких бюро кредитных историй. На основе анализа была обновлена карта кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств за первый квартал 2019 года.
Согласно расчетам ОНФ, совокупная задолженность россиян по банковским кредитам выросла на 4% с начала года и составила 15,4 триллиона рублей по итогам первого квартала 2019 года, это на 23,3% выше, чем в первом квартале 2018 года. Показатель просроченной задолженности при этом стабильно снижается и впервые с 2015 года достиг 4,9% от всей задолженности или 754 миллиарда рублей.
"Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу домохозяйства, в среднем по России вырос до 28%. Это означает, что, как правило, семья отдает около 28% от годового дохода на погашение банковских кредитов. Для сравнения, в первом квартале 2018 года средний уровень закредитованности составлял 23%, то есть увеличение долговой нагрузки за год составило 5 процентных пунктов", - говорится в отчете экспертов ОНФ.
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В абсолютном выражении средняя кредитная задолженность на домохозяйство по России, по данным ОНФ, составила 273,6 тысяч рублей, годом ранее – 221,8 тысяч рублей. Средняя "просрочка" при этом - 13,4 тысячи рублей, годом ранее – 14,9 тысячи рублей.
Как уточнили РИА Новости в ОНФ, в некоторых регионах уровень закредитованности превысил 50% (Калмыкия, Тыва). Выросла свыше 40% закредитованность домохозяйств в Чувашии, Иркутской области, ХМАО-Югре. Низкие показатели сохраняются в регионах Северо-Кавказского федерального округа (Дагестан - 5%, Ингушетия - 7%, Чечня - 7%), а также в Крыму и Севастополе (7%).
"Несмотря на то, что просрочка снижается, уровень закредитованности продолжает расти. Снижение просрочки можно объяснить набирающими все большую популярность инструментами перекредитования и рефинансирования. И интенсивность "красных регионов" показывает, что во многих субъектах ситуация критическая. Наши исследования – это наглядная иллюстрация и ответ на вопрос, где необходимо усилить меры надзора, профилактические мероприятия, работу по финансовому оздоровлению, повышению уровня финансовой грамотности", - рассказала руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
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Общероссийский народный фронтРоссияОбществоЭкономика
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