Россияне рассказали, где и в какой валюте хранят сбережения

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Всероссийский опрос "Ромира" проводился в апреле, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и в сельской местности во всех федеральных округах страны. Гражданам задавали несколько вопросов о сбережениях, один из них касался наличия у респондентов сбережений и формы их хранения.

Опрос Как вы храните сбережения? 28.7 % У меня есть рублевый или валютный вклад в банке 8.4 % Храню наличными 1.5 % В золоте и драгоценных металлах 3 % Инвестирую в ценные бумаги 58.4 % У меня нет сбережений Проголосовать

"Согласно полученным результатам, о наличии сбережений в этом году заявили менее половины россиян - 46%, что ниже аналогичных показателей двух предыдущих лет (48% и 57% соответственно), но все же превышает результаты кризисных 2015-го (31%) и 2016 годов (27%)", - говорится в сообщении "Ромира".

По данным исследования, доля россиян, которые хранят свои сбережения только в рублях, за год снизилась до 74% с 79%. В долларах и евро накопления хранят лишь 2% респондентов - как и годом ранее. "Однако за год увеличилось число тех, кто хранит сбережения как в рублях, так и в валюте. Подобный тренд набирает популярность уже четвертый год подряд: 7% в 2016 году, 14% в 2017, 19% в 2018 и, наконец, 24% - в текущем", - указывает холдинг.

С точки зрения форм сбережения средств россияне предпочитают вклады в российских банках (42%) и наличные рубли (37%). Годом ранее эти показатели составляли 31% и 30% соответственно. На третьем месте - наличная валюта (23% против 17% годом ранее). В свою очередь 17% граждан предпочитают хранить средства в виде изделий из драгметаллов и камней (против 12% годом ранее).