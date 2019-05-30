Президент Южной Кореи поручил сделать все для спасения туристов в Венгрии

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин дал в четверг поручение правительству использовать все возможные средства при поиске граждан, пропавших при крушении катера в Будапеште, передает агентство Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин дал в четверг поручение правительству использовать все возможные средства при поиске граждан, пропавших при крушении катера в Будапеште, передает агентство Ренхап со ссылкой на администрацию президента.

Ранее сообщалось, что в результате затопления прогулочного катера в Будапеште вечером в среду погибли семь человек. По данным агентства, 19 человек числятся пропавшими без вести.

Сообщается, что президент также поручил южнокорейскому правительству создать группу быстрого реагирования под руководством министра иностранных дел. Отмечается, что правительство планирует отправить в Венгрию группу должностных лиц.

Агентство также добавило, что проведение спасательной операции осложняется сильным дождем.