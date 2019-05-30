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РИА Новости

Президент Южной Кореи поручил сделать все для спасения туристов в Венгрии

03:53
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Архивное фото
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин дал в четверг поручение правительству использовать все возможные средства при поиске граждан, пропавших при крушении катера в Будапеште, передает агентство Ренхап со ссылкой на администрацию президента.
Ранее сообщалось, что в результате затопления прогулочного катера в Будапеште вечером в среду погибли семь человек. По данным агентства, 19 человек числятся пропавшими без вести.
Сообщается, что президент также поручил южнокорейскому правительству создать группу быстрого реагирования под руководством министра иностранных дел. Отмечается, что правительство планирует отправить в Венгрию группу должностных лиц.
Агентство также добавило, что проведение спасательной операции осложняется сильным дождем.
По данным СМИ, на борту находились 35 человек: 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Семь человек были госпитализированы с легкими травмами и переохлаждением. Сотрудник полиции на месте заявил, что "профессиональные дайверы занимаются поиском и спасением выживших".
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Мун Чжэ ИнЮжная КореяВенгрияБудапештВ мире
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