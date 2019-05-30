Американская НПО: обвинения США в нарушении Россией ДВЗЯИ бездоказательны

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости, Алексей Богдановский. США не подкрепили доказательствами свои заявления о том, что Россия нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявила в среду американская неправительственная Ассоциация по контролю над вооружениями.

Глава военной разведки США Роберт Эшли заявил в среду, что, по мнению США, Россия "вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности", как это предусмотрено. США, в отличие от России, не ратифицировали договор ДВЗЯИ и, соответственно, не связаны обязательствами по его выполнению.

"Любое нарушение ДВЗЯИ со стороны России, которая подписала и ратифицировала соглашения, было бы серьезным делом. Но Эшли... только сказал, что у России был "потенциал" для проведения очень маломощных подкритических испытаний, входящих в противоречие с договором. Этот потенциал давно есть у России, Китая и США. Он не сказал, что Россия провела или проводит подобные испытания", - говорится в заявлении ассоциации.

Организация отметила, что у США и России с Китаем разные представления о том, что точно запрещено этим договором.

Кроме того, специалисты напомнили, что претензии такого рода к Москве не новы. Нынешний советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не раз в прошлом утверждал, что договор неточно определяет понятие ядерного взрыва и что Москва и Пекин проводят испытания в нарушения договора. Позиция администрации Барака Обамы была иной: так, в 2015 году замгоссекретаря Роуз Гетемюллер заявила, что единственная страна, осуществлявшая в XXI веке испытания в нарушение ДВЗЯИ — это КНДР.

"Тем не менее, так и не было предоставлено публичных доказательств в подтверждение заявлений о незаконных российских испытаниях, и генерал Эшли также не предоставил их в среду", - заявили в ассоциации.

"Генерал Эшли также заявил, что Россия "не подтвердила формулировку нулевой мощности". Однако Россия неоднократно публично заявляла, что, по ее мнению, договор запрещает все ядерные взрывы с целью испытаний", - уточнили специалисты. В подтверждение они сослались на аналогичные слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова в статье 2017 года в издании Diplomat.

"Самый эффективный путь, которым США могут обеспечить соблюдение стандарта нулевой мощности - это чтобы администрация Трампа и сенат поддержали ратификацию договора и помогли его реализации", - заявили специалисты.

"Тем временем, если у США есть заслуживающие доверия данные, что Россия нарушает свои обязательства в соответствии с ДВЗЯИ, они должны предложить, как это позволяют статьи 5 и 6 договора, проведение взаимных визитов технических экспертов на американские и российские испытательные полигоны для выстраивания мер доверия. Это поможет ответить на вопросы о соблюдении договора", - заключили в ассоциации.

В так называемых подкритических испытаниях ядерных зарядов исключено возникновение самоподдерживающейся цепной реакции деления, и поэтому при их проведении не происходит высвобождения энергии ("нулевая мощность"). Такие испытания необходимы для поддержания безопасности и надежности боезапаса ядерного оружия. Согласно российской позиции, подкритические испытания не запрещены ДВЗЯИ.

В прессе проходили сообщения о том, что сами США могут проводить подкритические испытания.