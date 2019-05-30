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РИА Новости

Источник назвал предварительные даты запуска спутников OneWeb с Байконура

03:23
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПуск ракеты с космодрома Байконур. Архивное фото
Пуск ракеты с космодрома Байконур. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Пуск ракеты с космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Первые запуски спутников "космического интернета" OneWeb с космодрома "Байконур" запланированы на 20 ноября и 5 декабря, сообщил РИА Новости источник на космодроме.
"До конца 2019 года намечается выполнить два пуска ракет "Союз-2.1б" с разгонными блоками "Фрегат" - 20 ноября и 5 декабря. Следующий запуск планируется в феврале 2020 года. Каждым пуском на околоземную орбиту планируется доставлять по 32 спутника компании OneWeb", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что это предварительные сроки, которые могут быть уточнены.
После этого, уточнил собеседник, пусковая кампания будет перенесена на космодром "Восточный", откуда будут выполнены четыре пуска – в апреле, мае, июне и июле 2020 года.
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Третий этап реализации программы предусматривает "возвращение на Байконур" и проведение ещё четырех пусков – в августе, сентябре, ноябре и декабре 2020 года. Четвёртый, заключительный этап программы запусков будет вновь выполняться с "Восточного": планируются пуски в феврале и марте 2021 года, и ещё два в 2022 – 2023 годах, рассказал собеседник агентства.
В "Роскосмосе" не стали комментировать данные о сроках запуска.
Британская компания OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
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В июне 2015 года "Роскосмос" подписал с OneWeb и французской Arianespace контракт на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" с космодромов "Куру", "Байконур" и "Восточный". Первый из этих запусков с шестью спутниками был осуществлен 28 февраля с "Куру".
В 2018 году, по данным СМИ, выяснилось, что у компании появились проблемы с получением частот в России: против выделения выступили ФСБ и Роскомнадзор. Несмотря на это, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что сотрудничество его корпорации с OneWeb продолжится.
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Байконур (космодром)РоссияРИА Наука
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