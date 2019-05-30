Источник назвал предварительные даты запуска спутников OneWeb с Байконура

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Первые запуски спутников "космического интернета" OneWeb с космодрома "Байконур" запланированы на 20 ноября и 5 декабря, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

"До конца 2019 года намечается выполнить два пуска ракет "Союз-2.1б" с разгонными блоками "Фрегат" - 20 ноября и 5 декабря. Следующий запуск планируется в феврале 2020 года. Каждым пуском на околоземную орбиту планируется доставлять по 32 спутника компании OneWeb", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что это предварительные сроки, которые могут быть уточнены.

После этого, уточнил собеседник, пусковая кампания будет перенесена на космодром "Восточный", откуда будут выполнены четыре пуска – в апреле, мае, июне и июле 2020 года.

Третий этап реализации программы предусматривает "возвращение на Байконур" и проведение ещё четырех пусков – в августе, сентябре, ноябре и декабре 2020 года. Четвёртый, заключительный этап программы запусков будет вновь выполняться с "Восточного": планируются пуски в феврале и марте 2021 года, и ещё два в 2022 – 2023 годах, рассказал собеседник агентства.

В "Роскосмосе" не стали комментировать данные о сроках запуска.

Британская компания OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал с OneWeb и французской Arianespace контракт на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" с космодромов "Куру", "Байконур" и "Восточный". Первый из этих запусков с шестью спутниками был осуществлен 28 февраля с "Куру".