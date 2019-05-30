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РИА Новости

В Госдуме выступили за выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту

03:30
115131
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россияне, заключившие договор о пенсионном обеспечении с негосударственными фондами, смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
По словам депутата, соответствующий законопроект внесут в Госдуму до конца мая, а принять его могут еще в весеннюю сессию — до 28 июля. Но сначала нужно получить положительное заключение Центробанка и правительства. В силу закон может вступить еще до конца года.
Эта инициатива направлена на то, чтобы уравнять в правах тех, кто заключил контракт с НПФ до повышения пенсионного возраста, и тех, кто сделал это уже после вступления этих изменений в силу.
Законопроект предполагает, что женщины смогут получать негосударственную пенсию с 55 лет, а мужчины — с 60. При этом в договоре с НПФ можно установить возраст выше, но он не должен превышать 60 лет для женщин и 65 для мужчин.
Эти нормы будут распространяться на договоры, заключенные после 1 января 2019 года.
26 мая, 16:22
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Третьего октября 2018 года президент Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы. Документ устанавливает возраст выхода на пенсию в 65 лет для мужчин и 60 для женщин. Повышение будет идти поэтапно начиная с этого года.
Работники некоторых специальностей (медики, педагоги, артисты), жители Крайнего Севера и сельской местности, многодетные матери, а также работники, чей стаж превышает 42 года (для мужчин) и 37 лет (для женщин), могут выходить на пенсию досрочно.
Кроме того, закон предусматривает меры по защите людей предпенсионного возраста: за их увольнение вводится уголовная ответственность, а пособие по безработице для них увеличивается.
Еще одно новшество касается конфискованных у коррупционеров средств: их будут передавать в Пенсионный фонд.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Очередная попытка заманить как можно больше людей в НПФ. А потом опять "ну обанкротились", "ну капитал вывели". Ищи через 40 лет тех затейников.
30 мая, 06:41
АГАлександр Гислер
8951105
Нами правят МОШЕННИКИ!
30 мая, 07:21
ЯЯЯн Янин
5943102
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