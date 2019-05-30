В Госдуме выступили за выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россияне, заключившие договор о пенсионном обеспечении с негосударственными фондами, смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту. Об этом пишут " Россияне, заключившие договор о пенсионном обеспечении с негосударственными фондами, смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту. Об этом пишут " Известия " со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По словам депутата, соответствующий законопроект внесут в Госдуму до конца мая, а принять его могут еще в весеннюю сессию — до 28 июля. Но сначала нужно получить положительное заключение Центробанка и правительства. В силу закон может вступить еще до конца года.

Эта инициатива направлена на то, чтобы уравнять в правах тех, кто заключил контракт с НПФ до повышения пенсионного возраста, и тех, кто сделал это уже после вступления этих изменений в силу.

Законопроект предполагает, что женщины смогут получать негосударственную пенсию с 55 лет, а мужчины — с 60. При этом в договоре с НПФ можно установить возраст выше, но он не должен превышать 60 лет для женщин и 65 для мужчин.

Эти нормы будут распространяться на договоры, заключенные после 1 января 2019 года.

Третьего октября 2018 года президент Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы. Документ устанавливает возраст выхода на пенсию в 65 лет для мужчин и 60 для женщин. Повышение будет идти поэтапно начиная с этого года.

Работники некоторых специальностей (медики, педагоги, артисты), жители Крайнего Севера и сельской местности, многодетные матери, а также работники, чей стаж превышает 42 года (для мужчин) и 37 лет (для женщин), могут выходить на пенсию досрочно.

Кроме того, закон предусматривает меры по защите людей предпенсионного возраста: за их увольнение вводится уголовная ответственность, а пособие по безработице для них увеличивается.