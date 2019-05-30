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РИА Новости

Врачи рассказали, что поможет пережить жару

03:13
2003
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМолодой человек ополаскивает голову в фонтане. Архивное фото
Молодой человек ополаскивает голову в фонтане. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Молодой человек ополаскивает голову в фонтане. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Обильное питье, одежда светлых тонов и из натуральных тканей, головной убор и отказ от дневных прогулок помогут пережить жару и сохранить здоровье, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
В ряде российских регионов установилась аномально жаркая погода, температура воздуха превышает средние многолетние значения для этого периода.
Женщина фотографирует термометр на улице в Кумагая, Япония
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Ученые выяснили, как жара и холод влияют на мужчин и женщин
"Отправляясь на улицу, нужно помнить определенные правила, прежде всего обязательно должна быть возможность утолить жажду, то есть следует взять с собой бутылку воды, кроме того должна быть соответствующая одежда - светлых тонов и из натуральных тканей, хорошо надеть головной убор",- рассказала врач-терапевт Екатерина Иванова.
Она уточнила, что обязательно нужно контролировать время пребывания на улице, по возможности следует отказаться от прогулок днем, когда солнце наиболее активно.
Кроме того, говорит Иванова, следует избегать больших перепадов температур, для этого не нужно слишком сильно охлаждать помещение с помощью кондиционера, так как при переходе из холода в жару может произойти спазм сосудов.
Жара в Москве
Вчера, 11:24
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары
В свою очередь, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Сергей Анисимов сказал, что особенно осторожным в жаркую погоду нужно быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия, и некоторыми хроническими заболеваниями, например сахарным диабетом.
"Если человеку уже стало плохо - у него кружится голова, его тошнит, может быть, даже он потерял сознание - его следует отвести в прохладное помещение, смочить лицо водой или наложить прохладную повязку на лоб, дать ему воды, если он в сознании", - советует Анисмов.
При этом, если пострадавшему после этого не становится лучше, следует вызвать врача, отметил эксперт.
Жара в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Двадцать девятое мая стало самым теплым днем в Москве с начала года.

Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
1 из 12

Двадцать девятое мая стало самым теплым днем в Москве с начала года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

К часу дня воздух прогрелся до 28,7 градуса.

Жители города отдыхают у фонтанов на Манежной площади в Москве
2 из 12

К часу дня воздух прогрелся до 28,7 градуса.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Это не предел, говорят синоптики и ждут новых рекордов.

Мужчина фотографирует термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
3 из 12

Это не предел, говорят синоптики и ждут новых рекордов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Между тем врачи напоминают, что жара может негативно отразиться на здоровье.

Девушка совершает пробежку на одной из улиц Москвы
4 из 12

Между тем врачи напоминают, что жара может негативно отразиться на здоровье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Спасатели рекомендуют избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор.

Мужчина моет руки в фонтанах в парке искусств Музеон
5 из 12

Спасатели рекомендуют избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Специалисты Роспотребнадзора советуют пить больше воды, но не увлекаться при этом сладкой газировкой.

Женщина загорает у фонтанов в парке искусств Музеон
6 из 12

Специалисты Роспотребнадзора советуют пить больше воды, но не увлекаться при этом сладкой газировкой.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В особо жаркие дни лучше снизить физические нагрузки до минимума.

Горожане отдыхают в Александровском саду в Москве
7 из 12

В особо жаркие дни лучше снизить физические нагрузки до минимума.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Есть смысл отказаться от жирной пищи и перейти на фрукты.

Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
8 из 12

Есть смысл отказаться от жирной пищи и перейти на фрукты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Отдыхающие в парке искусств "Музеон".

Мужчина в парке искусств Музеон
9 из 12

Отдыхающие в парке искусств "Музеон".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

По возможности нужно принимать прохладный душ.

Собака у фонтанов в парке искусств Музеон
10 из 12

По возможности нужно принимать прохладный душ.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Поездки на транспорте следует ограничить или перенести на время, когда жара спадает.

Мужчина отдыхает на Манежной площади в Москве
11 из 12

Поездки на транспорте следует ограничить или перенести на время, когда жара спадает.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Горожане у фонтанов в Москве.

Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
12 из 12

Горожане у фонтанов в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Двадцать девятое мая стало самым теплым днем в Москве с начала года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 12

К часу дня воздух прогрелся до 28,7 градуса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Это не предел, говорят синоптики и ждут новых рекордов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Между тем врачи напоминают, что жара может негативно отразиться на здоровье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 12

Спасатели рекомендуют избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Специалисты Роспотребнадзора советуют пить больше воды, но не увлекаться при этом сладкой газировкой.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 12

В особо жаркие дни лучше снизить физические нагрузки до минимума.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Есть смысл отказаться от жирной пищи и перейти на фрукты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Отдыхающие в парке искусств "Музеон".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 12

По возможности нужно принимать прохладный душ.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 12

Поездки на транспорте следует ограничить или перенести на время, когда жара спадает.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 12

Горожане у фонтанов в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
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