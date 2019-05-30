Британские врачи предупредили о вреде вейпов

ЛОНДОН, 30 мая – РИА Новости. Британские медики считают электронные сигареты и вейпы подходящим способом отказаться от курения, но предупреждают об их возможном вреде для легких и зубов.

Споры о вреде электронных сигарет продолжаются до сих пор, но в Британии исследовали эту проблему и выяснили, что относительно новый способ курения менее вреден. Сторонники здорового образа жизни, и прежде всего врачи, рекомендуют вообще отказаться от курения как обычных, так и электронных сигарет.

"Я как медик не буду рекомендовать вам электронную сигарету. Моя обязанность рассказать вам о вреде курения и постараться убедить не курить. Да, сейчас существуют различные варианты замены сигарет: вейпы с жидкостями, устройства, в которых тлеют содержащие табак капсулы – все, что называется электронными сигаретами. Но все они – устройства для курения. Поэтому, если вы не курите – не курите, если курите - бросайте совсем", - сказал РИА Новости Сэм, врач общей практики одной из поликлиник на западе Лондона.

По его словам, ни одно из заменяющих сигарету устройств не является здоровой альтернативой, так как все они используются для потребления никотина.

"Вы вдыхаете с их помощью никотин. Поэтому сейчас правительство классифицирует эти устройства не как полностью здоровую альтернативу сигаретам, а как способ бросить курить и начать бороться с зависимостью. Вы можете использовать электронные сигареты наравне с никотино-заместительной терапией, и Национальная служба здравоохранения этот метод признает", - сказал собеседник агентства.

Другой врач, работающий в Лондоне стоматолог-гигиенист Антонио Гарсиа согласился с мнением коллеги и рассказал, что электронные сигареты и вейпы лучше использовать как средство избавиться от зависимости.

"С моей точки зрения, это не совсем отказ от курения. Это своего рода заместительная терапия, вы все равно получаете никотин и зависите от него… Но даже если вы используете вейп с жидкостью без никотина, то все равно вдыхание такого пара, скорее всего, может отразиться на состоянии ваших легких и зубов", - сказал врач.

"Я слышал про исследование NHS о том, что безникотиновый вейп делает легкие более уязвимыми для инфекций. Про такие исследования относительно влияния на зубы я не слышал, но этот вопрос мало изучен, и, руководствуясь логикой, я не стал бы исключать и негативного влияния", - добавил он.