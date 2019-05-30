Путин подписал закон о военной службе по контракту для иностранцев

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные граждане смогут проходить военную службу в РФ по контракту только один раз, соответствующий документ опубликован на официальном Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные граждане смогут проходить военную службу в РФ по контракту только один раз, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом устанавливается, что иностранные граждане, законно находящиеся на территории РФ, могут воспользоваться своим правом на заключение контракта о прохождении военной службы только один раз.

Согласно пояснительной записке к документу, действующее законодательство не препятствует возможности заключения иностранцами вновь "первого" контракта о прохождении военной службы спустя некоторое время. Учитывая данное обстоятельство, вносятся соответствующие законодательные изменения.