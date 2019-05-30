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РИА Новости

Путин подписал закон о военной службе по контракту для иностранцев

02:57
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные граждане смогут проходить военную службу в РФ по контракту только один раз, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законом устанавливается, что иностранные граждане, законно находящиеся на территории РФ, могут воспользоваться своим правом на заключение контракта о прохождении военной службы только один раз.
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Согласно пояснительной записке к документу, действующее законодательство не препятствует возможности заключения иностранцами вновь "первого" контракта о прохождении военной службы спустя некоторое время. Учитывая данное обстоятельство, вносятся соответствующие законодательные изменения.
"Право на заключение нового контракта у них появится только в случае приобретения гражданства Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.
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Вооруженные силы РФВладимир ПутинРоссияБезопасность
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