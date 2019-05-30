Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией

МЕХИКО, 30 мая – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.

"Сегодня, 29 мая, закончился второй день диалога с оппозицией в Норвегии. Там был министр (связи и информации) Хорхе Родригес, глава МИД Хорхе Арреаса и губернатор (штата Миранда) Эктор Родригес", – приводит заявление главы государства его пресс-служба.

"Наш путь - это диалог, уважение конституции, мир, демократия, развитие и решение проблем", – сказал Мадуро.

По словам президента, переговоры с оппозицией он считает конструктивными, и они в тайне идут давно.

"Я назначил делегацию, мы тайно вели переговоры уже два или три месяца, и сейчас мы сели (за стол переговоров) в Норвегии. Я хочу мирного соглашения для Венесуэлы. Я прошу поддержки у страны, у чавизма и родины", – сказал Мадуро.