Премьер Канады представил законопроект о ратификации соглашения USMCA

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо представил законопроект о ратификации нового соглашения о свободной торговле с США и Мексикой - USMCA.

США отменили пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики

США отменили пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики

Лидеры США, Мексики и Канады в конце ноября в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе подписали новое торговое соглашение USMCA. Соглашение определяет параметры крупнейшего межгосударственного торгового блока и пришло на смену Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.