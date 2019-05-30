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РИА Новости

Премьер Канады представил законопроект о ратификации соглашения USMCA

02:40
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© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо представил законопроект о ратификации нового соглашения о свободной торговле с США и Мексикой - USMCA.
"Сегодня большой день для Канады. Мы только что представили законопроект о ратификации нового NAFTA", - заявил Трюдо, трансляция речи которого опубликована в Twitter. "Теперь члены этой палаты (парламента - ред.) могут начать процесс ратификации нового NAFTA", - добавил он.
Флаги Канады, Мексики и США. Архивное фото
20 мая, 05:09
США отменили пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики
Лидеры США, Мексики и Канады в конце ноября в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе подписали новое торговое соглашение USMCA. Соглашение определяет параметры крупнейшего межгосударственного торгового блока и пришло на смену Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.
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Джастин ТрюдоСевероамериканская зона свободной торговлиКанадаМексикаСШАЭкономика
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