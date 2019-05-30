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РИА Новости

Путин подписал закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

02:30
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об организации экспериментального электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Эксперимент по электронному голосованию пройдет в этом году на выборах в Мосгордуму. По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, в случае успеха при проведении эксперимента такой опыт будет востребован и в других субъектах на региональных выборах, а также на федеральных.
Ранее председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов представил поправки к законопроекту, одной из которых уточняется количественный состав участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию – от 9 до 14 членов.
Также одной из поправок уточняется, что все подзаконные нормативные правовые акты, которые регулируют отдельные вопросы подготовки и проведения дистанционного электронного голосования, необходимо принять не позднее чем за 50 дней до дня голосования. При этом срок подачи избирателями заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании начинается за 45 дней до дня голосования. Данные поправки были одобрены на заседании комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению.
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Законом предусматривается проведение дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы в одном или нескольких одномандатных избирательных округах Москвы, определяемых решением Мосгоризбиркома. Дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате, избиратели вправе самостоятельно выбрать формат участия.
Для проведения электронного голосования законом предусматривается создание специальной участковой избирательной комиссии. В пояснительной записке к закону отмечается, что проголосовать можно будет с помощью специального программного обеспечения портала госуслуг Москвы.
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Московская городская думаВладимир ПутинМоскваРоссияПолитика
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