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РИА Новости

Парламент Луизианы одобрил запрет абортов с шестой недели беременности

02:24
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© AFP 2019 / ROBYN BECKМарш против ограничения прав на аборты в США. Архивное фото
Марш против ограничения прав на аборты в США. Архивное фото
© AFP 2019 / ROBYN BECK
Марш против ограничения прав на аборты в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Палата представителей американского штата Луизиана вслед за сенатом одобрила закон о запрете абортов с 6-й недели беременности, свидетельствуют результаты голосования.
За законопроект проголосовали 79 депутатов, против были 23. Законопроект предполагает запрет на аборты с момента, когда можно различить сердцебиение плода. Противники законопроекта отмечают, что на этот момент не все женщины знают о своей беременности.
Губернатор Джон Эдвардс заявил, что намерен подписать законопроект. "Я готовлюсь подписать законопроект и призываю подавляющее большинство от обеих партий, которые проголосовали за него, присоединиться ко мне в работе над улучшениями в штате Луизиана", - говорится в заявлении губернатора-демократа, позиция которого по вопросу об абортах расходится с позицией национального руководства его собственной партии.
Ранее аналогичные законопроекты были приняты в Джорджии, Кентукки, Миссисипи, Огайо и Миссури.
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Как ожидается, новый закон Луизианы будет оспорен в суде, как и другие аналогичные законы.
Противники абортов ведут в США общенациональную кампанию по отмене исторического решения Верховного суда от 1973 года по делу "Роу против Уэйда", которое легализовало аборты на федеральном уровне. Верховный суд, в котором сейчас численно преобладают консерваторы, не торопится вступать в дискуссию и принимает уклончивые решения по теме абортов, основываясь на процессуальных тонкостях, а не на принципиальных моментах спора. Противники абортов ссылаются на религиозный запрет и называют искусственное прерывание беременности аморальным или даже преступным. Их оппоненты заявляют, что запрет абортов лишь приводит к их криминализации, увеличивая материнскую и детскую смертность.
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ЛуизианаСШАВ мире
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