Парламент Луизианы одобрил запрет абортов с шестой недели беременности

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Палата представителей американского штата Луизиана вслед за сенатом одобрила закон о запрете абортов с 6-й недели беременности, свидетельствуют результаты голосования.

За законопроект проголосовали 79 депутатов, против были 23. Законопроект предполагает запрет на аборты с момента, когда можно различить сердцебиение плода. Противники законопроекта отмечают, что на этот момент не все женщины знают о своей беременности.

Губернатор Джон Эдвардс заявил, что намерен подписать законопроект. "Я готовлюсь подписать законопроект и призываю подавляющее большинство от обеих партий, которые проголосовали за него, присоединиться ко мне в работе над улучшениями в штате Луизиана", - говорится в заявлении губернатора-демократа, позиция которого по вопросу об абортах расходится с позицией национального руководства его собственной партии.

Ранее аналогичные законопроекты были приняты в Джорджии, Кентукки, Миссисипи, Огайо и Миссури.

Как ожидается, новый закон Луизианы будет оспорен в суде, как и другие аналогичные законы.