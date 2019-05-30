Ассанжа перевели в тюремную больницу

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в медицинское отделение британской тюрьмы Белмарш, организация выразила серьезную обеспокоенность состоянием его здоровья.

WikiLeaks отмечает, что состояние Ассанжа значительно ухудшилось после семи лет, которые он провел в посольстве Эквадора в условиях, "несовместимых с базовыми правами человека".

По словам адвоката журналиста Пера Самуэльсона, в прошлую пятницу Ассанж чувствовал себя так, что "с ним было невозможно вести нормальную беседу".

"За семь недель в Белмарш его здоровье продолжило ухудшаться, он сильно похудел. Решение руководства тюрьмы переместить его в медицинское отделение говорит само за себя", — добавляет организация.

Очередные слушания по делу об экстрадиции Ассанжа пройдут в четверг в магистратском суде лондонского округа Вестминстер.

Джулиан Ассанж

Ассанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке, в частности убийство мирных граждан. Кроме того, он опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения. По его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.

С 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну.

Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.

Первого мая его приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.

На прошлой неделе власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы.