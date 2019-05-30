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РИА Новости

Ассанжа перевели в тюремную больницу

02:14
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкАкция сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
Акция сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Акция сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в медицинское отделение британской тюрьмы Белмарш, организация выразила серьезную обеспокоенность состоянием его здоровья.
WikiLeaks отмечает, что состояние Ассанжа значительно ухудшилось после семи лет, которые он провел в посольстве Эквадора в условиях, "несовместимых с базовыми правами человека".
По словам адвоката журналиста Пера Самуэльсона, в прошлую пятницу Ассанж чувствовал себя так, что "с ним было невозможно вести нормальную беседу".
"За семь недель в Белмарш его здоровье продолжило ухудшаться, он сильно похудел. Решение руководства тюрьмы переместить его в медицинское отделение говорит само за себя", — добавляет организация.
Очередные слушания по делу об экстрадиции Ассанжа пройдут в четверг в магистратском суде лондонского округа Вестминстер.
Наивысшая мера. США придумали для Ассанжа кое-что похуже смерти
24 мая, 18:07
Наивысшая мера. США придумали для Ассанжа кое-что похуже смертиСемнадцать обвинений в нарушении закона о шпионаже и раскрытии гостайн для Ассанжа – это прилично. Потолок по каждому – "десятка". Добавляем еще пять за "сговор со взломом" и получаем 175 лет лишения свободы. Но ведь не жизни. А значит, как договаривались.

Джулиан Ассанж

Ассанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке, в частности убийство мирных граждан. Кроме того, он опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.
В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения. По его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.
С 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну.
Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.
Первого мая его приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.
На прошлой неделе власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы.
Суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в США.
Сторонник Джулиана Ассанжа с его портретом у здания суда в Лондоне. 1 мая 2019
1 мая, 19:24
"Руки прочь!" Как в мире отреагировали на приговор Джулиану Ассанжу
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Арест Джулиана АссанжаWikiLeaksДжулиан АссанжВеликобританияВ мире
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