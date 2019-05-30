Нетаньяху назвал встречу Патрушева, Болтона и Бен-Шаббата своей идеей

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал предстоящую в июне встречу ответственных за национальную безопасность высокопоставленных чиновников России, США и Израиля реализацией его предложений о создании трехсторонней комиссии, принятых российским и американским лидерами.

О подобных инициативах Нетаньяху упоминал после визитов в Москву и Вашингтон в контексте послевоенного урегулирования в Сирии с акцентом на вывод оттуда иностранных вооруженных формирований, включая иранские.

"Я предложил (президенту США Дональду) Трампу и (президенту России Владимиру) Путину сформировать американо-российско-израильскую трехстороннюю комиссию, которая встретится в Иерусалиме для обсуждения ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке, и оба согласились. Это беспрецедентно", - цитирует премьера местный 13-й телеканал