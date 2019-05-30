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РИА Новости

Нетаньяху назвал встречу Патрушева, Болтона и Бен-Шаббата своей идеей

02:10
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© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал предстоящую в июне встречу ответственных за национальную безопасность высокопоставленных чиновников России, США и Израиля реализацией его предложений о создании трехсторонней комиссии, принятых российским и американским лидерами.
О подобных инициативах Нетаньяху упоминал после визитов в Москву и Вашингтон в контексте послевоенного урегулирования в Сирии с акцентом на вывод оттуда иностранных вооруженных формирований, включая иранские.
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"Я предложил (президенту США Дональду) Трампу и (президенту России Владимиру) Путину сформировать американо-российско-израильскую трехстороннюю комиссию, которая встретится в Иерусалиме для обсуждения ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке, и оба согласились. Это беспрецедентно", - цитирует премьера местный 13-й телеканал.
Трехстороннюю встречу в Иерусалиме ранее анонсировала пресс-служба Белого дома. По ее данным, участие в ней примут секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и их израильский коллега Меир Бен-Шаббат. Повестку американцы обрисовали как "обсуждение вопросов региональной безопасности".
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Джон БолтонБиньямин НетаньяхуНиколай ПатрушевРоссияСШАИзраильВ мире
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