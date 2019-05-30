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РИА Новости

Путин подписал закон о повышении штрафов за кражу электроэнергии

02:04
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размеры административных штрафов за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям до 300 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сейчас штрафы для граждан за самовольное подключение к таким сетям и самовольное (безучетное) использование электрической или тепловой энергии составляют от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 80 тысяч рублей (либо дисквалификация на срок от одного года до двух лет), для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.
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Закон ужесточает административную ответственность за такие правонарушения, совершенные повторно. Для граждан в этом случае штраф составит 15-30 тысяч рублей, для должностных лиц - 80-200 тысяч рублей (либо дисквалификация на срок от двух до трех лет), для юрлиц - 200-300 тысяч рублей.
Внесение данных изменение направлено на обеспечение защиты прав организаций топливно-энергетического комплекса на принадлежащие им энергоресурсы. Необходимость применения более жестких санкций к лицам, совершающим повторное незаконное присоединение и потребление таких ресурсов, правительство РФ обосновывало ранее недостаточностью мер воздействия, предусмотренных сейчас Кодексом об административных правонарушениях.
Например, в сфере электроэнергетики, по данным ПАО "Россетти" за 2017 год, в среднем около 8% лиц, совершавших незаконное подключение и бездоговорное потребление электрической энергии, совершали в течение года аналогичные деяния повторно. В сфере газоснабжения этот показатель составляет, по информации ООО "Газпром-Межрегионгаз", в среднем около 27%, а по отдельным регионам (Кабардино-Балкария, Марий Эл, Северная Осетия, Адыгея, Астраханская и Саратовская области) доходит до 40-50% и выше, отмечалось в пояснительной записке к проекту закона.
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