Путин подписал закон о повышении штрафов за кражу электроэнергии

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размеры административных штрафов за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям до 300 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас штрафы для граждан за самовольное подключение к таким сетям и самовольное (безучетное) использование электрической или тепловой энергии составляют от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 80 тысяч рублей (либо дисквалификация на срок от одного года до двух лет), для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.

Закон ужесточает административную ответственность за такие правонарушения, совершенные повторно. Для граждан в этом случае штраф составит 15-30 тысяч рублей, для должностных лиц - 80-200 тысяч рублей (либо дисквалификация на срок от двух до трех лет), для юрлиц - 200-300 тысяч рублей.

Внесение данных изменение направлено на обеспечение защиты прав организаций топливно-энергетического комплекса на принадлежащие им энергоресурсы. Необходимость применения более жестких санкций к лицам, совершающим повторное незаконное присоединение и потребление таких ресурсов, правительство РФ обосновывало ранее недостаточностью мер воздействия, предусмотренных сейчас Кодексом об административных правонарушениях.