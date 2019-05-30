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РИА Новости

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

02:04
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, предусмотренный международными соглашениями. Такое заявление сделал глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли, выступая в Институте Хадсона.
"Наше понимание разработки ядерного оружия дает нам повод считать, что испытательная активность России помогала ей развивать ее ядерный потенциал", — сказал он.
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При этом Соединенные Штаты, по его словам, придерживаются стандарта "нулевого заряда".
По мнению Эшли, укрепление Россией стратегических и нестратегических ядерных сил возможно за счет постоянного финансирования в приоритетном порядке ядерных разработок, а также инфраструктуры для их производства.
Он утверждает, что в настоящее время Россия способна производить тысячи боеголовок в год.

Ответ России на обвинения

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя заявление Эшли, указал на то, что американская сторона использовала слово "возможно".
"Нечто подобное мы слышали в связи с делом Скрипалей: "вероятно", "весьма вероятно", — заявил он РИА Новости.
По словам дипломата, из уст официального лица такие заявления звучат крайне несолидно. "Если нет стопроцентной уверенности и неопровержимых доказательств, бросаться такими обвинениями просто неприлично", — подчеркнул он.
Ульянов обратил внимание на то, что администрация США решила ранее содержать свои полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний.
"Теперь, чтобы не быть объектом критики, американцы пытаются перевести стрелки на Россию. Не думаю, что этот нечистоплотный прием сработает", — отметил он.
По словам Ульянова, США, обвиняя Россию, пытаются отвлечь внимание от своей деструктивной линии по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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Комментарий ОДВЗЯИ

В Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) сообщили РИА Новости, что ничего необычного не фиксировали.
В пресс-службе организации отметили, что международная система мониторинга (МСМ) ОДВЗЯИ функционирует нормально и не фиксировала какого-либо необычного события.
"ОДВЗЯИ полностью уверена в способности МСМ фиксировать взрывы при ядерных испытаниях в соответствии с условия ДВЗЯИ", - подчеркнули в пресс-службе.
В организации добавили, что режим верификации ДВЗЯИ уже работает и эффективен, по всему миру задействовано свыше 300 мониторинговых станций, которые отправляют данные.
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Мнение эксперта

Российский военный эксперт Виктор Мураховский пояснил РИА Новости, что Соединенные Штаты обвиняют Россию в нарушении несуществующих запретов, заявляя о том, что Москва проводит так называемые подкритические испытания ядерных зарядов.
В подобного рода испытаниях исключено возникновение самоподдерживающей цепной реакции деления, поэтому при их проведении не происходит высвобождения энергии — это и есть принцип "нулевой мощности".
Подкритические испытания Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не запрещены.
Ранее сообщалось, что подкритические опыты американцы проводят на Невадском полигоне.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

В 1996 году ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который подписали более 180 государств. В отличие от России, США не ратифицировали документ, однако бездоказательно обвиняют Москву в якобы нарушении этого соглашения.
Разработка и размещение ядерных зарядов малой мощности предусмотрена ядерной доктриной США, принятой при Дональде Трампе.
Ядерное оружие малой мощности нужно Соединенным Штатам для сдерживания России, и снижать порог его применения Вашингтон не планирует, заявил в мае помощник заместителя руководителя Пентагона Дэвид Трахтенберг.
Последнее ядерное испытание в Советском Союзе состоялось 24 октября 1990 года.
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