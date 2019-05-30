США вводят антидемпинговые пошлины на китайские матрасы и пивные кеги

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. США вводят антидемпинговые пошлины на матрасы и стальные бочонки для пива (кеги) из КНР, сообщило в пресс-релизе американское министерство торговли.

Пошлины на кеги составят до 80%, а на матрасы - до 1731% от цены. Кроме того, под заградительные пошлины попали стальные кеги из Германии и Мексики.

Импорт матрасов из КНР в США в 2017 году оценивался в 437 миллионов долларов, уточняет министерство.

Пошлины носят предварительный характер - факт демпинга должно подтвердить расследование минторга. Постоянные пошлины могут быть введены к ноябрю.