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РИА Новости

США вводят антидемпинговые пошлины на китайские матрасы и пивные кеги

01:59
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© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая. Архивное фото
Флаги США и Китая. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. США вводят антидемпинговые пошлины на матрасы и стальные бочонки для пива (кеги) из КНР, сообщило в пресс-релизе американское министерство торговли.
Пошлины на кеги составят до 80%, а на матрасы - до 1731% от цены. Кроме того, под заградительные пошлины попали стальные кеги из Германии и Мексики.
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Импорт матрасов из КНР в США в 2017 году оценивался в 437 миллионов долларов, уточняет министерство.
Пошлины носят предварительный характер - факт демпинга должно подтвердить расследование минторга. Постоянные пошлины могут быть введены к ноябрю.
Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения США пошлин на товары из КНР. Были увеличены с 10% до 25% пошлины на китайские товары годовым объемом поставок около 200 миллиардов долларов.
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