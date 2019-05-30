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РИА Новости

Путин подписал закон о расширении полномочий Счетной палаты

01:56
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фото
Здание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий Счетной палаты России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков в начале марта внесли в Госдуму проект о расширении полномочий Счетной палаты. Он дополняет перечень объектов внешнего государственного аудита (контроля), попадающих в область действия контрольных полномочий Счетной палаты, хозяйственными товариществами и обществами с участием госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний в их уставных (складочных) капиталах.
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Как отмечают авторы инициативы, его реализация позволит в полной мере оценивать эффективность использования такими организациями средств федерального бюджета и иных федеральных ресурсов.
Кроме того, предусмотрены полномочия Счетной палаты осуществлять внешний аудит юридических лиц в части использования ими средств, источником которых являются субсидии из федерального бюджета.
Володин отметил, что реализация инициативы позволит создать единую систему контроля за эффективностью расходования бюджетных средств. Политик подчеркнул, что "принятие этих поправок даст возможность Счетной палате проводить аудит дочерних предприятий госкомпаний и госкорпораций, а также иных компаний, получающих субсидии из федерального бюджета".
Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
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Счетная палата РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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