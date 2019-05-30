МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий Счетной палаты России, соответствующий документ опубликован на официальном Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий Счетной палаты России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков в начале марта внесли в Госдуму проект о расширении полномочий Счетной палаты. Он дополняет перечень объектов внешнего государственного аудита (контроля), попадающих в область действия контрольных полномочий Счетной палаты, хозяйственными товариществами и обществами с участием госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний в их уставных (складочных) капиталах.

Как отмечают авторы инициативы, его реализация позволит в полной мере оценивать эффективность использования такими организациями средств федерального бюджета и иных федеральных ресурсов.

Кроме того, предусмотрены полномочия Счетной палаты осуществлять внешний аудит юридических лиц в части использования ими средств, источником которых являются субсидии из федерального бюджета.