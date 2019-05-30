Путин подписал закон, разрешающий больным ВИЧ усыновлять детей

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей. Соответствующий документ опубликован на официальном Владимир Путин подписал закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, суды теперь смогут отступать от положений статьи 127 Семейного кодекса, где указывался перечень заболеваний, при которых лицо не могло стать усыновителем или опекуном.

Теперь больной ВИЧ и (или) вирусом гепатита C может усыновить ребенка, если живет с ним "в силу уже сложившихся семейных отношений".

Кроме того, такое решение могут принять "с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств".

В указанный перечень болезней включены туберкулез, онкозаболевания, психические расстройства, наркомания, токсикомания, алкоголизм, а также заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.

Ранее Конституционный суд признал не соответствующими Конституции нормы Семейного кодекса и перечня заболеваний, не позволяющие людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С усыновлять детей, которых они воспитывают.

Поводом к вынесению такого решения стало дело по жалобе супружеской пары из Подмосковья.

В 2012 году женщину заразили ВИЧ в больнице, где она оказалась из-за выкидыша.