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РИА Новости

Путин подписал закон, разрешающий больным ВИЧ усыновлять детей

01:53
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин. Архивное фото
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, суды теперь смогут отступать от положений статьи 127 Семейного кодекса, где указывался перечень заболеваний, при которых лицо не могло стать усыновителем или опекуном.
Теперь больной ВИЧ и (или) вирусом гепатита C может усыновить ребенка, если живет с ним "в силу уже сложившихся семейных отношений".
Кроме того, такое решение могут принять "с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств".
В указанный перечень болезней включены туберкулез, онкозаболевания, психические расстройства, наркомания, токсикомания, алкоголизм, а также заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.
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Ранее Конституционный суд признал не соответствующими Конституции нормы Семейного кодекса и перечня заболеваний, не позволяющие людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С усыновлять детей, которых они воспитывают.
Поводом к вынесению такого решения стало дело по жалобе супружеской пары из Подмосковья.
В 2012 году женщину заразили ВИЧ в больнице, где она оказалась из-за выкидыша.
После этого ее сестра родила им ребенка путем искусственного оплодотворения. Несмотря на то что он постоянно живет у заявителей и воспитывается ими, суды общей юрисдикции из-за ВИЧ отказали паре в его усыновлении.
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31241632
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Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
А я - против!!!
30 мая, 07:27
ВНВасилий Науман
8000110
Ваше мнение очень важно для нас.
30 мая, 07:55
Алексей Северов
300017
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