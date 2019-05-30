Россияне не пострадали при крушении лодки в Венгрии

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Данных о том, что среди пострадавших при затоплении прогулочного катера в Будапеште могли быть россияне, нет, сообщил пресс-атташе посольства России в Венгрии Тигран Гарибян.

Ранее сообщалось, что прогулочное судно опрокинулось и затонуло на реке Дунай в Будапеште, на борту были 34 человека, в основном из Азии: трое погибли, еще 16 человек числятся пропавшими, ведутся поиски.