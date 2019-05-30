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РИА Новости

Россияне не пострадали при крушении лодки в Венгрии

01:38
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© AFP 2019 / GERGELY BESENYEIЭкстренные службы на месте крушения лодки в Будапеште. 29 мая 2019
Экстренные службы на месте крушения лодки в Будапеште. 29 мая 2019
© AFP 2019 / GERGELY BESENYEI
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Данных о том, что среди пострадавших при затоплении прогулочного катера в Будапеште могли быть россияне, нет, сообщил пресс-атташе посольства России в Венгрии Тигран Гарибян.
Ранее сообщалось, что прогулочное судно опрокинулось и затонуло на реке Дунай в Будапеште, на борту были 34 человека, в основном из Азии: трое погибли, еще 16 человек числятся пропавшими, ведутся поиски.
"За бортом оказалось порядка 40 человек. По предварительным данным, это граждане ряда дальневосточных стран. Сведений о нахождении среди пострадавших граждан России в настоящий момент посольство не имеет", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
Дипломаты работают в плотном контакте с компетентными венгерскими ведомствами, добавил Гарибян.
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